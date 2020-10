José María Listorti fue internado por coronavirus

El conductor de televisión José María Listorti fue internado de neumonía en el Sanatorio Los Arcos , luego de haberse contagiado de coronavirus.

Vía Instagram, el también actor publicó un video para contarle a sus seguidores su estado de salud. "Como se darán cuenta por el camisolín, estoy internado en Los Arcos. El sábado tuve un poquito de fiebre, 38,4º, el domingo a la mañana seguimos con fiebre. Entonces mi doctor me dijo: ‘No, acá algo pasa’”, comunicó el humorista de 47 años.

El conductor de Hay que ver contó que se realizó algunos estudios preocupado por la aparición de síntomas. “Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dio una neumonía provocada, obviamente, por el covid”, manifestó Listorti, quien también aclaró que se encuentra mejor y que ya le bajó la fiebre. "Estoy bien. No me agito y tampoco estoy cansado” dijo.

Al final del video, el comediante le dejó un mensaje a sus seguidores: no minimizar la pandemia. "No la subestimemos más a la enfermedad y no piensen que no les va a tocar”, advirtió.