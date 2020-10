"Queremos trabajar para que haya fútbol en la TV Pública"

A días de que la AFA votar la ruptura del contrato con la cadena Fox Sports, absorbida por la empresa Disney durante el año pasado, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, afirmó este martes que el deseo gubernamental es que "haya fútbol en la TV Pública".

"Queremos trabajar para que haya partidos de fútbol en la TV Pública. Nos gustaría trabajar con los dueños de los derechos para que los argentinos cuenten con algunos partidos en esa pantalla. Nos gustaría una negociación para tener algún partido y existe la chance", sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

La AFA oficializaría en estos días la ruptura por irregularidades con la empresa Fox Sports Latin America, debido a que no informó oficialmente su fusión con la cadena ESPN, controlada por Disney, que la adquirió el año pasado por 71.300 millones de dólares. Esa operación fue recientemente objetada legalmente por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), situación que fue considerada como un agravante por la mayoría de los dirigentes que aprueban la ruptura del vínculo con la Fox.

El contrato que firmaron hasta 2022 la AFA, Imagen Satelital S.A. (Turner-TNT Sports) y FSLA Holdings LLC (Fox Sports) establecía que, ante la desaparición de una de las dos señales, la otra tendría prioridad para quedarse con la mitad de los derechos.

En ese contexto, Lammens aclaró que "no se piensa en la vuelta de Fútbol Para Todos", ya que el Estado "no será oferente" en la nueva llave, que posiblemente sea adjudicada a TNT Sports (TNT-Turner), cadena que ya cuenta con la mitad de los derechos.

"En su momento Fútbol para Todos fue una medida acertada pero no para el momento actual. La decisión de la AFA con la TV le corresponde a los dirigentes de los clubes. No nos vamos a involucrar con el tema de la televisación", concluyó el ex presidente de San Lorenzo, de estrecho vínculo con Marcelo Tinelli, actual presidente de la Liga Profesional de Fútbol.

Por otra parte, Lammens se refirió a los posibles regresos de otras disciplinas deportivas, al indicar que "las estamos habilitando gradualmente. El básquet se habilitará en estos días y el tenis ya está habilitado. Todos los deportes tienen protocolos específicos", concluyó.