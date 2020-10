Cristian Ritondo también salió a diferenciarse de Mauricio Macri

"Las discusiones se dan adentro, los trapos se limpian en casa, como se dice", advirtió Cristian Ritondo, el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, tras remarcar que no comparte las críticas de Mauricio Macri al ex titular de la Cámara baja Emilio Monzó y al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio. Así, el sector del PRO referenciado en la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se sumó a los planteos internos contra el ex presidente, tras su reaparición pública de la semana pasada. Como informó PáginaI12, la tensión dentro de la coalición opositora incluyó en las últimas horas una fuerte discusión entre Macri y Elisa Carrió, así como la suspensión del encuentro semanal de Juntos por el Cambio.

No sólo eso dijo Ritondo: también sostuvo que Macri "es uno de los líderes de Juntos por el Cambio" y "tiene todo el derecho a hablar, hacer autocrítica y decir qué piensa de la realidad" por ser el ex presidente y el fundador del PRO, pero aclaró que actualmente "no es el único" liderazgo de la coalición opositora. "Lógicamente es uno de los más importantes, pero han surgido liderazgos dentro del PRO como Horacio (Rodríguez Larreta) y María Eugenia (Vidal), en el radicalismo (Alfredo) Cornejo, (Mario) Negri, (Martín) Lousteau; la Coalición Cívica con (Elisa) Carrió, Maxi (Ferraro)... Hay una cantidad de liderazgos", sostuvo el diputado.

Además, el jefe de la bancada del PRO remarcó: "A mí me conduce María Eugenia Vidal, trabajé con ella en el gobierno bonaerense, en la Legislatura porteña y tiene el liderazgo dentro de la provincia de Buenos Aires".



Al tomar distancia de las críticas de Macri al rol que cumplieron bajo su gestión Frigerio y Monzó, el diputado nacional señaló que "si la autocrítica es que él tendría que haber llevado las relaciones políticas, está bien".



"Tal vez era necesario que el Presidente, sin mayoría en el Congreso, se hubiera hecho responsable de la relación con gobernadores. Pero no creo que hayan hecho mal Emilio y Rogelio", subrayó Ritondo, al tiempo que destacó que ambos "han hecho un trabajo difícil y un esfuerzo enorme".



Desde que Macri habló, los dirigentes de Juntos por el Cambio fueron haciendo fila para cuestionarlo. Y para recordar que su mala imagen hunde las chances electorales de la alianza opositora, sobre todo en territorio bonaerense.



Desde la Coalición Cívica-ARI bonaerense, Andrés De Leo afirmó que Macri "no es el líder ni el referente" del espacio opositor, algo que también piensan en la UCR, el partido que preside Alfredo Cornejo, otro crítico del ex mandatario. Días atrás, el referente radical Ernesto Sanz, cofundador de Cambiemos, también cuestionó al ex presidente al señalar que "la autocrítica debería limitarse solo a él" porque "cuando incluye un pase de factura a terceros deja de ser autocrítica para ser crítica a otros".