Noticias de deportes

CENTRAL

Quiere debutar

un lunes

La Liga Profesional de Fútbol dará a conocer el viernes como se jugarán las primeras fechas del torneo, con días y horarios, y Central pidió debutar con Godoy Cruz el lunes 2 de noviembre a fin de disponer de más tiempo de preparación para Fabián Rinaudo y Diego Zabala. Ambos jugadores tienen chances de ser titulares pero todavía no jugarán ningún amistoso debido a que vienen de superar diferentes dificultades físicas. Para Kily González es más urgente la vuelta de Rinaudo que Zabala, pero la falta de fútbol pone a ambos con chances relativas de estar desde el primer minuto ante los mendocinos. El amistoso con Sarmiento de Junín, último de la pretemporada, se jugará el sábado. Si el tiempo lo permite, el encuentro se llevará a cabo en el Gigante de Arroyito, caso contrario se trasladará a Arroyo Seco. La decisión de dónde jugar, además, está sujeta a que el partido sea o no televisado.

ÑULS

Hay

amistoso

Newell’s jugará con Colón el último amistoso de preparación el próximo sábado en el Coloso del Parque, aunque no será televisado. El técnico Frank Kudelka parará ante los sabaleros la alineación con la vuelta de Ignacio Scocco, dado que pondrá el equipo titular que tiene agendado para visitar a Talleres la semana que viene en el debut de los leprosos en Liga Profesional. En caso de mal tiempo el ensayo con los sabaleros será suspendido debido a que no se quiere jugar con campo de juego pesado para no exigir a los futbolistas. El plantel de Newell’s será hisopado el fin de semana y si aparecen casos de Covid-19 positivos esos jugadores no podrán jugar la primera fecha del torneo y quizá tampoco la segunda, según cuándo esté agendado el partido de los rojinegros.