"Argentina ratifica su liderazgo para fortalecer una coalición por una justicia abierta"

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, afirmó que "la Argentina ratifica su compromiso y liderazgo para fortalecer una coalición por una justicia abierta", con el fin de "achicar la brecha en el acceso a los derechos que existe en el mundo y que la pandemia agravó". Losardo hizo esta afirmación al participar del "Diálogo Mundial de Líderes de Justicia: Justicia para todos en una emergencia social" que reunió a expertos en la materia para analizar cómo los sistemas pueden dar una respuesta eficaz, inclusiva y justa a la emergencia de salud pública que plantea la pandemia.

La funcionaria afirmó que "en este marco internacional que nos hermana, Argentina ratifica su compromiso y liderazgo para fortalecer una coalición por una justicia abierta que tenga por objetivo achicar la brecha en el acceso a los derechos que hoy existe en el mundo y que la pandemia agravó".

Y que ello, añadió, "nos permita construir instituciones más abiertas, transparentes, participativas, que den una respuesta real a las necesidades de las personas", informó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

La ministra resaltó el trabajo del Programa las Víctimas contra las Violencias; la línea 137 que atendió casi 11.000 llamados de ayuda; el Equipo Niñ@s dedicado a atender situaciones de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y su línea 145 y de los Centros de Acceso a la Justicia que asistieron a 66.000 personas y no interrumpieron su trabajo durante la pandemia, se explicó.

La reunión tuvo por objetivo "promover y potenciar una agenda de justicia centrada en las personas, que coloque a las instituciones y actores judiciales al servicio de las comunidades durante esta emergencia compleja", amplió la cartera de Losardo.

El encuentro fue organizado por el Gobierno de Canadá, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies (Pioneros para sociedades pacíficas, justas e inclusivas) y la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto).

Además de Losardo participaron el ministro y la viceministra de Justicia de Canadá, David Lametti y Nathalie Drouin; la exprocuradora General y ministra de Asuntos Legales de las Bahamas Allyson Maynard-Gibson; el subsecretario General de la OCDE, Jeffrey Schlagenhauf, y el subdirector ejecutivo de Open Government Partnership, Joe Powell; entre otros funcionarios.