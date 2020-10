Una ley que no deja conformes a todas

Las comisiones de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y Diputadas dieron ayer dictamen al proyecto de ley de paridad que salió con media sanción de Senadores el 18 de junio. De este modo, hoy mismo la provincia podría contar con este instrumento de acción positiva para la incorporación de mujeres en los órganos de los tres poderes del estado. Pese a los esfuerzos de las diputadas que recibieron los pedidos de modificaciones de la Mesa por la Paridad y los impulsaron, no pudieron alcanzar los consensos requeridos. El texto que se acordó ayer no incluye a la fórmula de gobernador y vice, y en el artículo 22 se establece la vigencia inmediata para elecciones municipales del año próximo, pero no a sí para las comisiones comunales.

La ley que hoy podría ser sancionada (aunque vuelve al Senado para su sanción definitiva, ya que la cámara iniciadora tiene la revisión de las modificaciones) establece en su artículo 5 que "las listas de las y los precandidatos/as y candidatos/as titulares y suplentes a elecciones de Diputados/as Provinciales, Concejales/as Municipales miembros de Comisiones Comunales de la Provincia de Santa Fe que presenten los Partidos Políticos o Confederación de Partidos o Alianzas, deberán confeccionarse cumpliendo con el mecanismo de alternancia entre géneros (una y uno o viceversa) en toda la lista, garantizándose que dos personas del mismo género no puedan ubicarse en forma consecutiva en la misma nómina. Cuando se trate de listas con nómina impar, la diferencia entre el total de precandidatos/as o candidatos/as varones y mujeres no podrá ser superior a uno".