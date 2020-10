Vidal almorzó con intendentes PRO y consolida su estructura para el 2021

Los intendentes PRO recibieron en un almuerzo a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. No fue la primera vez que se reunían, pero se trató de un encuentro importante por dos temas de conversación: debatieron sobre la reaparición de Mauricio Macri y cómo impacta en la provincia de Buenos Aires (territorio en el que tiene una muy mala imagen) y también sobre el armado provincial y las candidaturas. Vidal avaló el planteo de los intendentes del Grupo Dorrego de que el candidato sea alguien elegido por el PRO bonaenense. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue muy tajante en el convite en rechazar candidaturas como las que se plantean desde la Ciudad de Buenos Aires: en concreto, con el pase de Diego Santilli a la provincia de Buenos Aires.

El almuerzo volvió a mostrar a una Vidal muy activa y en permanente contacto con dirigentes. Aunque, en rigor, la exgobernadora respondió a una invitación que le hicieron los barones PRO del conurbano, que conformaron el Grupo Dorrego. En la comida estuvieron, además de Jorge Macri, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; el de La Plata, Julio Garro; el de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, además de Joaquín de la Torre.



La reunión, que ocurrió el martes al mediodía, estuvo pensada para no trascender a los medios y los integrantes se comprometieron a no decir nada. Por supuesto, horas más tarde el almuerzo comenzaba a aparecer en los distintos portales. Si bien no quisieron dar a conocer detalles de la conversación, se supo que lo principal fue hablar del armado en la provincia de Buenos Aires.

Los intendentes del PRO, desde que formaron el Grupo Dorrego, comenzaron a plantear que el armado en la provincia de Buenos Aires debe ser definido por sus dirigentes. Es una forma de terminar con las listas armadas "a dedo" que existían en la época de Macri. A Vidal, a quien buscan convencer de que sea candidata en la lista de diputados del año que viene, la invitaron y la escucharon, pero tampoco la ubicaron en el lugar de líder del espacio.



El punto principal que vienen planteando los intendentes PRO es que no quieren candidatos decididos del otro lado de la General Paz, concretamente, por Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno tiene en carpeta la candidatura de Diego Santilli -que ya no puede reelegir en Ciudad- en la provincia de Buenos Aires, primero en la Legislativa y eventualmente como candidato a gobernador. Eso le hace sombra a la estrategia de Jorge Macri de ir posicionándose como candidato a gobernador. Un tercero que se suma a la partida es el jefe de bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo.



En el almuerzo con Vidal, Jorge Macri se mostró muy molesto porque Santilli está caminando la provincia y buscando reuniones con intendentes y otros dirigentes. Vidal escuchó y, según cuentan algunos de los comensales, se mostró de acuerdo con que la construcción en la provincia surja desde el propio armado provincial. Lo que no implica que Santilli no termine siendo candidato en 2023 si los intendentes lo eligen.



En la charla, también se mencionó un eventual proyecto para que haya boleta única en la provincia de Buenos Aires y para que las elecciones a gobernador sean desdobladas de las nacionales, pero sería una iniciativa que debería pasar por el Congreso bonaerense.

Otro de los tópicos fue, obviamente, el regreso de Macri a los canales de televisión (ya lleva cinco entrevistas y contando). El regreso del expresidente es una muy mala noticia para los intendentes bonaerenses, porque mide muy mal en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los intendentes tuvo una mirada casi compasiva con Macri. Uno de ellos, en una conversación previa a su raid mediático, lo escuchó nuevamente quejarse de que no defienden lo que fue su gestión y terminó por cortarlo con un consejo de amigo: "Mauricio, ¿por qué no probás ser ex presidente?".



Otra de las cuestiones que se analizó es cómo impacta la pelea de Macri con Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, que el ex presidente decidió hacer pública en su primer reportaje y que tuvo respuestas desde el otro sector. A este último, ya lo vienen observando como el que camina los Consejos Deliberantes para buscar romper los bloques. Analizaron si lo de Macri podría ascelerar la fractura. Por algo Ritondo, cuando se refirió a las declaraciones del ex presidente dijo que "hay que lavar los trapos en casa". Por ahora no le dan mayor importancia a la posibilidad de que Emilio Monzó decida postularse en la provincia, aunque si lo hace por fuera de Juntos por el Cambio, podría comerle algunos votos al candidato o la candidata que finalmente represente al espacio.