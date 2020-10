Cuando el teatro y la radio se hacen fiesta

Con alrededor de 200 partícipes virtuales, y la voz de Martín Wullich desde Radio Nacional para todo el país, el miércoles se realizó la presentación de Escenas en sINTonía, Concurso Nacional de Teatro en Radio surgido de la iniciativa compartida entre el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Ministerio de Cultura de la Nación, y Radio y Televisión Argentina (RTA). Orientado a la participación de grupos y elencos teatrales de todo el país, Escenas en sINTonía tiene abierta su inscripción hasta el 5 de noviembre. Tanto el reglamento como el formulario de inscripción, pueden consultarse en http://inteatro.gob.ar/

La actividad del miércoles contó con las presencias de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano; del director del INT, Gustavo Uano; el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica; junto con la actriz Stella Matute y el actor Rubén Stella, en representación del jurado. Rosario/12 estuvo presente, y puede decirse que como rasgo general sobresalió la favorable recepción del proyecto, en tanto respuesta a la preocupación que el sector teatral manifiesta ante la imposibilidad de volver a las salas. En este sentido, Lufrano señaló que “la pandemia nos sorprendió y nos ha obligado a redireccionar muchos de los objetivos que teníamos en mente. A pesar de esto encaminamos tareas en distintos ámbitos, y el cultural es uno de los que nos apasiona y define. Como medio público, nos puso muy feliz la iniciativa del Instituto Nacional del Teatro, con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Hay que accionar, y en esta acción es cuando aparecen iniciativas como ésta”.

Los proyectos seleccionados serán 48, en consonancia con las emisoras de Radio Nacional. Lufrano comento también sobre la necesidad de “brindar esperanza en tiempos de incertidumbre”. “Cuando Benedetti dice ‘una mujer desnuda y en lo oscuro desbarata por una vez la muerte’, creo que también un proyecto puede alejar a la muerte, relacionada como está con esta pandemia. Bienvenido que nuestros artistas puedan desplegar su iniciativa, su arte. Es una manera de dar una esperanza y trabajo, de tener una herramienta a mano para decir acá estamos. Son muchas y muchos los que lo están pasando muy mal, y piden auxilio porque no tienen para comer. Es algo que nos obliga a repensar de qué manera ayudar, más aún cuando nos enteramos que los teatros no van a abrir todavía. Por eso celebro fuertemente esta iniciativa”, agregó.

Por su parte, Gustavo Uano (INT) no ocultó su emoción cuando dijo sentirse “portavoz de la gran mayoría de los representantes de las artes escénicas, porque quiero compartir las muestras de entusiasmo y alegría que he recibido de muchos compañeros de las distintas regiones del país. Este proyecto no sería posible sin la articulación con RTA y el Ministerio de Cultura. Esto muestra un estado presente, y en un momento que nos está costando mucho a los argentinos. A nuestros compañeros y compañeras de la cultura les está costando recibir aliento y buenas noticias. Y más allá de los 48 proyectos ganadores, esto generará un efecto multiplicador, porque no sólo vamos a abrazar aquellas iniciativas trabajadas para el formato radial, sino que aquellos que quizás estaban ensayando y se vieron privados por esta situación, ahora podrán adaptarse al lenguaje de la radio y conectarse con su imaginario social”.

La mención del radioteatro sugiere múltiples matices y afectos, todos bienvenidos. Es por eso que Uano rememoró “aquellos relatos de esas grandes figuras y creadores que invadían con sus voces y actuaciones a las familias, que los esperaban a la salida de la radio o eran vivados en un estadio o un club social. ¡Cuántos gauchos llegaron decididos a buscar al sotreta que estaba agrediendo a la china o que se enfrentaba a algún bandido rural!”. También destacó “la gran influencia que el radioteatro significó para Leonardo Favio cuando dijo querer hacer algo que fuera popular”, en alusión a Nazareno Cruz y el lobo, radioteatro de Juan Carlos Chiappe que Favio convirtió en la película argentina más vista al momento de su estreno, en 1975. El director del INT también informó los nombres de los demás integrantes del jurado: Raúl Rizzo y Guillermo Parodi, por parte del INT; y la actriz Paola Barrientos en representación del Ministerio de Cultura.

Por su parte, el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, destacó la tarea a desempeñar por la radio y sus trabajadores en lo relativo a “traducir al lenguaje radial los proyectos beneficiados por el concurso”. Hizo también propicia la ocasión para recordar que “hace 70 años y de manera ininterrumpida (el radioteatro) Las dos carátulas sigue formando parte de la tradición teatral y radioteatral de la Argentina. Este año hemos sumado (el programa) Superficie de teatro, dedicado al día a día de los artistas y aquellos que hacen que el teatro sean tan especial”. Pont Lezica confirmó que “las 48 emisoras de Radio Nacional van a participar, con proyectos seguramente elevados desde distintos lugares de la Argentina. Nuestra radio aún se escucha en lugares donde sólo llega la voz de Radio Nacional. Todavía existe en nuestro país la conexión de mucha gente que gracias a dos pilas y una radio portátil sabe lo que pasa en el mundo. Y es Radio Nacional quien está cerca de ellos".

En representación del jurado, Stella Matute y Rubén Stella se mostraron profundamente agradecidos por la convocatoria y la tarea a sobrellevar. Matute distinguió al concurso como un “instrumento muy valioso”, y supo sintetizar cuando dijo que “unir el teatro y la radio es una fiesta siempre”. Stella eligió una oportuna evocación: “Al retirarse de la actividad actoral, Gerónimo Podestá dijo que se apenaba mucho porque dejaba de alimentar el alma; el teatro, decía, es el pan del alma. En este momento, si bien nuestro cuerpo necesita mucho cuidado y alimento; nuestra alma, espíritu y mente, también”.