El asado que no debió permitirse

Cuatro nuevos positivos de covid-19 en el plantel de Central trae problemas a Cristian González a una semana del inicio de la Liga Profesional. Entre los nuevos infectados detectados se encuentran Joel López Pissano y Damián Martínez, quienes se suman a Emiliano Vecchio y Fernando Torrent. Por esta situación el Kily debe improvisar en el armado del equipo titular que jugará mañana último amistoso con Sarmiento y exhorta a los directivos a gestionar que el debut en el torneo sea el lunes 2 de noviembre, a fin de favorecer la recuperación de los jugadores aislados.

Un asado en Arroyo Seco alteró la pretemporada del Kily González. En la tertulia gastronómica, que no se debía realizar, de la semana pasada había personas infectadas de Covid-19 asintomáticas y tras conocerse esa situación se realizaron hisopados que dieron positivo a Vecchio y Torrent, entre otros juveniles. Por temor a que los que contrajeron el virus fueran más, ayer se hicieron nuevos hisopados y se esperan resultados positivos para López Pissano y Martínez, como así también los juveniles Lautaro Giaccone y Agustín Irazoque. En estos casos, los futbolistas no podrán formar parte del debut de Central en la Liga Profesional, el próximo lunes 2 de noviembre.

Hoy define la Asociación del Fútbol Argentina junto a la televisión días y horarios para las primeras fechas del campeonato. Central pide jugar el lunes para así disponer el técnico de Fabián Rinaudo y Diego Zabala, quienes no jugaron los amistosos de preparación porque debieron priorizar su recuperación física luego de dejar atrás diferentes lesiones. Los dos volantes ya entrenan junto al equipo pero no jugarán no jugarán mañana ante Sarmiento de Junín, en el último ensayo de la preparación.

En cuanto a los casos de Vecchio y Torrent, quienes llevan una semana de aislamiento por hisopados positivos, estos jugadores no solo deberán tener un testeo negativo para jugar la primera fecha con Godoy Cruz, sino que el lunes que viene se les realizará a ambos estudios cardiológicos de control para descartar posibles secuelas que deja en algunas personas el coronavirus.

Ante este panorama, mañana con Sarmiento de Junín el entrenador canaya parará el equipo que probó ayer en la práctica matutina y que formó con Ayala; Laso, Novaretti, Bottinelli, Blanco; Ojeda, Villagra, Francesco Lo Celso; Marinelli, Gamba, Ferreyra. Esta formación no es la que tiene anotada en el borrador el Kily para el debut en Liga Profesional pero es la que tiene a disposición.