La diputada Matilde Bruera sorprendió en el final: “Tengo que ser sincera. Me arruinaron la fiesta. Porque en la misma sesión que se aprobó un derecho tan importante como la paridad en los tres poderes del Estado, en la misma sesión se aprobó la ley de ART que atropella el derecho de las mujeres trabajadoras. No puedo dejar de decirlo. No pasa inadvertido. La ley de paridad no es un privilegio y debe vincularse con los derechos sociales”. Ayer, la Legislatura también aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley de ART. En Diputados por 27 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones. Ningún peronista votó a favor. Y en el Senado, varios abandonaron sus bancas antes de votarla.