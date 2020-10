Aborto: Ante un escenario ajustado, el Ejecutivo mide los tiempos para enviar le proyecto

Las alarmas se encendieron en la Casa Rosada. El gobierno hizo un primer recuento de votos y se encontró con un escenario más ajustado del esperado de cara al debate en Diputados del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, esperarán a tener un panorama más favorable para enviar el proyecto, aunque insisten que será este año. En paralelo, diputadas de distintos bloques ya comienzan a pensar la estrategia para que el aborto sea ley en 2020. Buscarán un debate más corto que el de 2018, con hincapié en la salud pública, y una fuerte apuesta para que el Ejecutivo consiga abstenciones o ausencias de los que hasta hoy se manifiestan como indecisos.

A su vez en la Cámara baja, por donde entraría el proyecto, también llevan un poroteo propio con actualización permanente. En el ala verde cuentan un empate: 120 a favor, la misma cifra en contra y 15 indecisos. Pero señalan que en el comienzo del debate parlamentario varios de estos se alinearán a la postura del Gobierno, que es a favor. "Entre la presentación del proyecto, el tratamiento y la llegada al recinto hay un tiempo para tratar de conseguir esos votos", deslizó a Página/12 una diputada del Frente de Todos que será clave para que salga la ley.

Los poroteos que se hacen dentro del Palacio Legislativo y los del Gobierno dan a Juntos por el Cambios como el sector que aportaría la mayor cantidad de votos en contra. "Algunos lo hacen porque tienen una convicción en contra a este derecho, otros por las presiones que recién en sus provincias y otros simplemente para no darle un logro al Gobierno", explicaron fuentes parlamentarias. Pero para revertir esta situación la secretaria parlamentaria del PRO, Silvia Lospennato, trabaja dentro del bloque.

En la Casa Rosada son más cautos que en el Congreso respecto a los tiempos. Tienen dos premisas claras: la postura es unánime a favor de la legalización y que los tiempos los dirige Alberto Fernández, según él considere "el mejor momento" para mandar el proyecto. También buscarán tener un piso de votos afirmativos que, al menos en Diputados, garantice la aprobación. "Queremos mandarlo con medio camino hecho", explicaron desde Balcarce 50 a Página/12.



La titular de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, subrayó: "Siento que no hay margen para que el Congreso no sancione la ley: hay una demanda del colectivo de mujeres que se han organizado. No hay margen para no acompañar este proyecto. Cuando decimos 'Ni una Menos' lo decimos para el aborto clandestino también". "La decisión política está y eso es lo importante, hay intención de que salga, hay un Presidente que no mira para el costado. Es clave que nos comprometamos a darle sanción al proyecto", resaltó.

Los distintos sectores que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tienen un solo objetivo: que salga la ley. "Esta vez no nos podemos conformar con llevar el debate al Congreso o tener una media sanción. No. Tenemos que ir por más. Hay que aprovechar que en el Ejecutivo hay un Gobierno que empuja a favor y en ambas cámaras hay presidentes que tienen la misma intención", argumentó una diputada oficialismo. Por su parte, otra legisladora que también está a favor, pero que forma parte de la oposición señaló: "el oficialismo acompañó la política del Gobierno, hasta ahora, de que el tema no sería 'prioridad' y no armaron muchos espacios para debatir el tema".

Los pañuelos verdes saben que los debates largos, como el de 2018, les dan tiempo a los sectores que se oponen a la legalización para organizarse y alinear sus tropas con aprietes y escraches, como sucedió la última vez en algunos distritos del país. "Hay provincias muy conservadoras, donde las Iglesias Evangélicas hacen lo que sea para que los legisladores voten como ellos quieren. Se hace muy desgastante así", contó a este diario una fuente del Frente de Todos.

A pesar de esto, los más optimistas sobre la posibilidad de que la ley salga este año entienden que la clara posición a favor de la legalización que tomó el Gobierno va a ser clave para que algunos de los indecisos del Frente de Todos voten a favor, se abstengan o se ausenten. "Va a tener la misma épica que le Ley de Matrimonio Igualitario, cuando Néstor y Cristina coordinaban viajes para algunos legisladores", enfatizó otra diputada del oficialismo.

Con la posibilidad de que el aborto sea ley en 2020, la Iglesia Católica no pierde el tiempo. Las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ya se expresaron en un documento: "Las últimas noticias sobre la inminente introducción del proyecto de ley de aborto al Congreso Nacional nos sorprenden tristemente porque desalientan la búsqueda del encuentro fraterno e imprescindible entre los argentinos". "La situación general de la salud pública, planteada por esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir una ley de estas características", señalaron para justificar su postura. Pero desde el Gobierno salieron a contestarles en defensa de la legalización. "Nadie se puede sorprender, no estamos escondiendo nada debajo del poncho y eso facilita el diálogo. La idea no es romper ni cortar los puentes", remarcó el secretario de Culto, Guillermo Oliveri.

Frente a los argumentos del "costo de los abortos para la salud pública", los sectores que defienden la legalización sostienen que "un aborto bien practicado, con métodos como el misoprostol o sencillas intervenciones ambulatorias, es más económico que una internación quirúrgica por una aborto clandestino. Estos en muchos casos se complican y necesitan camas de terapia intensiva".

"Mi miedo es que grupos anti derechos generen un clima violento con la discusión del aborto cuando en realidad esto tiene que ser tratado con alegría, con mística militante", dijo la vice jefa del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau. "No sería una locura tratar el proyecto de aborto legal en extraordinarias, no lo descarto". "El Congreso va a seguir funcionando aunque les pese a muchos hasta que lo necesite el Poder Ejecutivo", agregó la dirigenta que en todo momento insistió para que no termine este año sin que se trate este proyecto.



Informe: Antonio Riccobene