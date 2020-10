Coronavirus: los datos en los que se basó Alberto Fernández para definir la nueva fase de la cuarentena

Alberto Fernández anunció una vez más la prórroga de las medidas de cuidado por el coronavirus. Por primera vez no lo hizo desde la Ciudad de Buenos Aires, sino en Misiones en el marco de una visita a esa provincia. "Hoy no hay filminas pero el problema existe", bromeó al empezar su mensaje, en alusión a los gráficos a los que desde el comienzo de la pandemia había apelado para mostrar la situación epidemiológica del país. Aunque el Presidente no los mostró, los gráficos que fundamentan las medidas que anunció fueron distribuidos por Presidencia y son estos: