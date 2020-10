Celoso y violento

Por encerrar, golpear y amenazar a su pareja embarazada, un hombre fue imputado y quedó en prisión preventiva. La fiscal Guillermina Torno, de la Oficina de Violencia de Género --en suplencia de la fiscal Luciana Vallarella-- le atribuyó a Lucas Emanuel S. haber golpeado en las piernas, en la cabeza y en el abdomen a su pareja, a quien le sacó su DNI y amenazó. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, "por una cuestión de celos comienza a agredir a su pareja y la mantuvo encerrada en su domicilio, le quitó su DNI, no permitiéndole solicitar ayuda. Además le efectuó amenazas con el propósito de amedrentarla y atemorizarla. También la golpeó con sus puños en las piernas, en la cabeza y en el abdomen, sabiendo que la misma está embarazada". Al día siguiente, la mujer logró escapar y dar aviso a vecinos. Tras ser detenido, el agresor fue acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada, por ser cometido con violencia y amenazas y por ser cometido contra persona a quien se debe respeto particular -en este caso, ex pareja conviviente-, con los delitos de lesiones leves dolosas agravadas por la relación preexistente y el contexto de violencia de género, y amenazas coactivas.