La última prueba de Kudelka antes del estreno

Con el mismo equipo que Frank Kudelka pretende jugar la primera fecha de la Liga Profesional, ante Talleres el próximo fin de semana, esta mañana Newell’s jugará con Colón el último amistoso de preparación. El partido no será televisado pero tendrá a los leprosos con sus figuras, a excepción de Julián Fernández e Ignacio Scocco. El sabalero, en cambio, presentará alineación alternativa, dado que su entrenador, Eduardo Domínguez, optó por preservar a los titulares luego de la victoria ante Central, la semana pasada.

Kudelka ya no tiene dudas sobre el once ideal de los leprosos, a una semana de que vuelva el fútbol en el país. Pero quiere sumar un ensayo más de preparación, incluso ante un rival que vendrá con suplentes, como Colón. El entrenador rojinegro dispone esta mañana de la formación titular, con Maxi Rodríguez y Sebastián Palacios en ataque. La única ausencia, por dolencia física menor, será Fernández. Y la duda pasa por la presencia del chico Maccari o Ignacio Scocco, dado que Nicolás Castro, con buenos rendimientos en la pretemporada, se ganó un lugar en el equipo que jugará el último amistoso.

De esta manera la Lepra parará desde las 10 de la mañana con Aguerre; Gabrielli, Fontanini, Gentiletti, Bíttolo; Moreno, Maccari, Pablo Pérez, Castro; Palacios, Maxi Rodríguez. Se jugarán 80 minutos y no será televisado ni emitido por el club por redes sociales. Esto se debe a la decisión de Kudelka, que prefirió que no se vea el ensayo de esta mañana en el Coloso del Parque. El partido se suspenderá por lluvia para no deteriorar el campo de juego del estadio.

Colón, en cambio, aceptó jugar el amistoso pero Eduardo Domínguez, su técnico, decidió jugar con suplentes. “No se necesitan tantos amistosos”, explicó Domínguez. Para la visita el objetivo es que Luis Rodríguez, Lucas Viatri y Brian Fernández puedan sumar minutos de fútbol.

Por otra parte, ayer el equipo suplente de Newell's venció 1 a 0 a Central Córdoba con gol de Francisco González. El equipo lo dirigió Kudelka y paró con Macagno; Nadalin, Guanini, Mansilla, Calderara; Sforza, Calcaterra, Cacciabue; González, Cabrera, Sordo.