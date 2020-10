De lo nuevo de Weste al terror según Eli Roth

#AduanaParalela Desde Chile cayeron los nuevos discos de la cantante, baterista y productora Rubio (Mango negro), del cantautor pop Gepe (ULYSE), del MC y productor urbano Bronko Yotte (Fuero interno) y de los alternativos Lucybell (Mil caminos, disco en vivo que recupera 25 años de carrera). También pintó indie pop estadounidense en el sexto disco de Future Islands (As Long As You Are) y en el primero de Lupin (Lupin, debut solista de Jake Luppen, cantante de Hippo Campus).

#Pantallazos El cineasta y gurú del horror Eli Roth se pone en modo Halloween con nueva entrega de su docusaga dedicada al cine de terror, Eli Roth's History of Horror (29, 30 y 31/10 a la medianoche, AMC). Además, la aventura de superación de un artista plástico no vidente anima el documental ¿Qué hago en este mundo tan visual?, de Manuel Embalse, que estará online gratis el 26/10 en la web del Festifreak.

#HacelaSimple A tu playlist le hacen falta nuevos tracks. El dúo argentino-uruguayo Weste soltó el simple Mansa, en su camino de exploración electrónica y folk. También hay nuevas canciones de Parteplaneta (999, con feat de Corvex), de CVMILLE (Sin sensor, con Kid Pistola), de Nikkö, ex Finnegans (El aire que respires, con Michelle y Axel Mugneco), de Vanza (¿Qué espejos se llevan todo este amor?, junto a Seba Coronel) y del dueto entre Ani Bookx & Juani Favre (Futuridad).

#CualquieraPuedeGooglear Clic en serie: ya está en YouTube la saga de ficción Manos vacías, de Fabricio Rotella, que en formato de documental apócrifo explora la misteriosa desaparición de un cantante pop argentino de los '80. Clic en curso: el CC Rojas anunció para noviembre un menú de seminarios sobre proyectos culturales digitales como streaming, podcasts, armado de canales YouTube y vivos de Instagram. Clic solidario: Los Peñaloza convidan su set en directo Suburbio sessions - full show, grabado en el Galpón 11 de Rosario, y donan parte de lo recaudado a la olla popular Olla Ambulante.

#CoverMe El dueto Cande y Paulo puso piano y contrabajo en el cover de Barro tal vez, el clásico de Luis Alberto Spinetta que también popularizó Mercedes Sosa. Además, Julián Gómez metió versión de Hansen, del Pappo's Blues modelo 1971, como punta de lanza de una saga de covers de viejas canciones del rock argentino. Y Sig Ragga reversionó su tema Pensando, ahora junto a Nahuel Pennisi.