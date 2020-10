"Con River jugando en Ezeiza, el campeonato parece un intercountry"

Siguen llegando voces disconformes a la idea de River de jugar sus partidos de la Liga Profesional en el predio River Camp de Ezeiza. El estadio Monumental está en obra y el club de Núñez hizo su petición a partir de que tiene que pagar el alquiler de cualquier otro estadio que lo reciba en las localías. Esta vez fue Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien se mostró en contra de la movida de la dirigencia millonaria.

"No me gusta (la idea de que haga de local en el River Camp), no lo veo bien -explicó el dirigente-. Creo que le baja el nivel al campeonato, parece un campeonato intercountry. Si es por un tema de mejorar el producto, posición que River siempre tuvo, y siendo ellos traccionadores como uno de los grandes clubes del fútbol argentino, mostrar un partido de River en un campo de encontrenamiento no ayuda".

"Si el problema es la plata, hablemos de plata: a todos nos sale un millón de pesos abrir el estadio. Si River no tiene un millón de pesos... Si la Comisión anticipa que no se puede, no se puede. A mí también me gustaría llevar a Gimnasia a jugar de local a mí quinta, pero no puedo. Hay canchas para prestarle a River", agregó Pellegrino, este martes, en diálogo con radio La Red.



River entregó la semana pasada un informe técnico a la LPF con las reformas que se hicieron en el predio para jugar los partidos allí, posibilidad que le negó en su momento la Conmebol. Para la institución millonaria no debería haber problemas para el fútbol local, pero los demás clubes argentinos no vienen compartiendo su parecer.



"Imaginemos ver las imágenes, en el mundo, de uno de los clubes más grandes de Argentina jugando su partido en el lugar habitual de sus entrenamientos. No va a parecer un partido, sino un entrenamiento", explicó el presidente del equipo que conduce Diego Maradona, en relación a un fútbol que es espectáculo en distintos rincones del mundo, a donde también llega como mercado de exportación.

"Si tenemos que hacer una vaquita entre todos, la haremos. No es una suma tan imposible de solventar. Además, es sin público... Espero que lo definan rápido, no es bueno que haya un partido que no sabemos todavía adónde se va a jugar. Esperemos que esto se resueva con el regamento, que para eso está", cerró Pellegrino, no antes de agregar que la discusión no debiera ser ésta en este contexto, a cinco días de la reanudación del fútbol: "Tenemos que estar preocupados por mostrarle al país cómo jugamos sin que haya más contagios".