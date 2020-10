Así recordaron a Néstor Kirchner en las redes a 10 años de su muerte

A diez años de la muerte de Néstor Kirchner, ministros, legisladores y figuras políticas recordaron al expresidente en las redes, con fotos y videos de momentos clave de su historia y la del país. Muchos usuarios, además, se sumaron a una convocatoria que circula desde hace días para publicar las mejores frases del ex presidente.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue uno de los primeros en subir a las redes su homenaje. Pasada la medianoche, publicó "Como militante peronista es un orgullo haber sido contemporáneo de Néstor". Cafiero propuso que el mejor modo de recordar al ex presidente es "redoblar el esfuerzo para levantar la Argentina". "El nos marcó el camino. Escribamos la historia grande un país que nos contenga a todos y todas", agregó.

Como el jefe de Gabinete, también el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, subió una foto en la que se lo ve, aún muy joven, junto a Kirchner. "Néstor Kirchner fue el símbolo de la reconstrucción de las capacidades estatales que volvió a poner al Estado al servicio del desarrollo económico y social", expresó. "A 10 años de su fallecimiento, sigue vigente el sueño que nos propuso: el de construir una Argentina unida y más justa."

"Su figura será recordada por haber puesto de pie a una Argentina de rodillas", tuiteó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Máximo Kirchner recordó a su padre con una serie de fotos, a las que en la mayoría de los casos sólo agregó el hagshtag #Nestor10Años. En muchísimas, el expresidente aparece rodeado de multitudes, en la calle. También está el recordado momento en que hizo bajar el cuadro de Jorge Rafael Videla del Colegio Militar y otra junto a Alberto Fernández.

"No pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen", citó a Kirchner el ministro de Defensa, Agustín Rossi, al recordarlo. En el ranking de publicaciones, la cita fue una de las más elegidas del día. Rossi agregó que el expresidente estará siempre "en las mejores páginas de nuestra historia y en el corazón del pueblo argentino"





"La mejor escuela para nuestra generación de militantes fue ver a Néstor", publicó el ministro del Interior, Wado de Pedro, como parte de la generación que recuperó su confianza en la política con su llegada al gobierno nacional.





Otros funcionarios de la nueva generación, como Fernanda Raverta, pusieron el acento en las imágenes del apoyo popular a Kirchner y las manifestaciones en su despedida. "Nos conmueve tu premura para vivir, para transformar, para irte. En cada rincón de Mar del Plata crece una flor que celebra tu vida", escribió la titular de la Anses.

Juan Cabandié, que recuperó su identidad durante la presidencia de Kirchner y entró a la política poco después, tras haber sido invitado por él a la inauguración del Espacio de la Memoria en la Ex Esma, publicó: "Tuve la suerte de recibir tu consejo, tu cobijo, tu afecto, tu ternura. Fuiste muy grande. Fuiste gigante. Y lo seguís siendo".

"Fuiste tan inmenso que no solo convocaste a nuestra generación, sino a todas las que siguieron", agregó el senador Mariano Recalde.



De las frases citadas en la cuenta del Frente de Todos: "No me interesa durar 10 años de fracaso o cuatro años y medio de fracaso. Prefiero vivir dos años, un año, dos horas o un minuto a pleno, sabiendo que tengo que hacer lo que nuestro pueblo necesita". "Vengo a proponerles un sueño" y "Me sumé a las luchas políticas con convicciones que no pienso dejar en la puerta de la Casa Rosada".