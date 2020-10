Protocolo riguroso en el Gigante

El fútbol vuelve pasado mañana pero no será nada parecido a lo que conocíamos. El lunes, Central recibe a Godoy Cruz por Liga Profesional y el protocolo sanitario será riguroso y exige de compromisos de los directivos. No solo porque al estadio no podrá ingresar nadie que no forme parte de la organización del juego sino que además cada asistente deberá firmar una declaración jurada y todo aquel que deba acceder al Gigante a realizar una tarea esencial tendrá que presentar un hisopado negativo con no más de 36 horas de realización. La única prensa que ingresará será la necesaria para la transmisión del juego por televisión.

El lunes a la noche, cuando Central juegue con Godoy Cruz, ni siquiera el hincha se podrá acercar a las inmediaciones del estadio. El protocolo que dispuso la Asociación del Fútbol Argentino para la vuelta del torneo es estricto para los organizadores como así también para los propios jugadores.

Los planteles, y todo el personal que ingresará al estadio para participar de la organización del encuentro, incluido los directivos, deberán presentar un test de PCR negativo realizado con no más de 36 horas previas al juego. Otro requisito será firmar una declaración jurada digital donde se afirma no tener síntomas asociados con coronavirus, firmada por un médico y un responsable de cada institución.

En cada partido, no podrá ingresar más de 300 personas al estadio. El Gigante se dividirá en tres sectores. La Zona 1 comprende el campo de juego, vestuarios y otros espacios de competición. Allí podrán circular no más de 120 personas. La Zona 2 será identificada con los accesos la cancha, tribunas, áreas de prensa y palcos. Allí tampoco podrán circular más de 120 personas. Y la Zona 3 es el perímetro exterior del estadio, donde podrán estar no más de 80 personas.

Central, además, tendrá el lunes a su cargo la sanitización de todos los espacios de competición, el equipamiento deportivo y el suministro de productos desinfectantes.