El gabinete pospandemia de Perotti

Desde Santa Fe

Omar Perotti reveló que ya piensa en un gabinete pospandemia. “Es muy probable”, dijo cuando le preguntaron si analizaba cambios en su equipo antes o después de cumplir su primer año de gobierno, el 11 de diciembre. “El gabinete se diseñó para una situación que ha sido drásticamente alterada”. “El escenario cambió. Entonces, hay que adecuar esa herramienta” a la nueva normalidad para “conseguir mejores objetivos”, explicó. Si bien Perotti no arriesgó nombres, el anuncio no cayó bien en el gabinete que es bastante heterogéneo y tiene muchas dificultades. “Esto no ayuda, salvo que quiera provocar un clima de incertidumbre entre sus ministros”, confió a Rosario/12 una fuente de la Casa Gris. Perotti defendió también la designación del ingeniero Alberto Joaquín como vicepresidente de la EPE, que fue normalizada. El diputado de la UCR Fabián Palo Oliver había asociado al funcionario con la “vanguardia de las privatizaciones” y la vuelta a los ’90. El gobernador lo consideró una chicana de campaña y se molestó: “De ninguna manera es, ni será, el objetivo” privatizar la EPE. “Lo digo sin vueltas y sin dudas. Nosotros queremos una empresa eléctrica que sea de todos los santafesinos y preste el mejor servicio”.

Ayer, después de presentarle a la Corte Suprema un paquete de proyectos para los cuatro años de gobierno al que llamó “Santa Fe más Justicia”, que adelantó este diario, Perotti sorprendió con una respuesta. “En diciembre cumple un año de gestión, ¿va a haber cambios en el gabinete?”, le preguntó la colega Ivana Fux. “Es muy probable”, contestó el mandatario. “Todos hemos tenido en la cabeza el diseño de equipos para una situación que ha sido drásticamente alterada” por el covid. “Y en el inicio, parecía que esa alteración iba a ser de corto plazo. Ya sabemos que esto tiene perspectivas de largo plazo”.

- ¿Los cambios tienen que ver con el agotamiento? ¿El cansancio? ¿O buscar ministros con otra impronta?

- El gabinete es la herramienta para enfrentar cambios, resolver problemas o dificultades –dijo Perotti. Y explicó que el actual gabinete “se diseñó para una realidad” que ya no existe. “El escenario cambió. Lo que hay que buscar es cómo se readecúa esa herramienta para conseguir los mejores objetivos ante esta realidad de hoy”.

-¿Qué opina de la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?”, le planteó.

-Es la opinión de alguien con mucha experiencia y recorrido. A un año (del triunfo electoral del Frente de Todos, el 27 de octubre), es un fuerte respaldo al presidente Alberto Fernández. Pero también una mirada sobre cosas que ella cree que deben mejorarse. Y muchas tienen que ver con la situación actual, que los equipos se armaron para un escenario que cambió y muy fuerte -opinó Perotti-. Quedó claro que aludía al planteo de CFK, que "hay funcionarios y funcionarias que no funcionan", como si también se lo podría aplicar al gobierno de Santa Fe.

La primera reacción fue puertas adentro de la Casa Gris. "El anuncio del gobernador no cayó bien en el gabinete, que es bastante heterogéneo y tiene muchas dificultades. No ayuda, salvo que el gobernador quiera provocar un clima de incertidumbre entre sus ministros”, comentó una fuente consultada por este diario. Lo que dijo Perotti es “asimilable” a la carta de Cristina (“los funcionarios y funcionarias que no funcionan”). No lo planteó en estos términos, pero admitió que habrá cambios. Y si los hace, ojalá que los ministros tengan un perfil más alto”, agregó la fuente.

Ayer, Perotti normalizó la EPE y designó presidente de la empresa al ex interventor Mauricio Caussi, el vice será el ex ministro Joaquín y vocales Hugo Zin (en representación de los trabajadores) y Gisela Wild (por las cooperativas). Aún queda una vacante en el directorio.

El gobernador dijo que nombró a Joaquín porque es “referente” en el sector eléctrico. “Tiene equipo de trabajo” y “experiencia”. “Es importante sumar, no a una persona sino a grupos de trabajo con conocimiento y participación activa en el sistema eléctrico nacional. Habíamos planteado que en setiembre u octubre normalizábamos el directorio y eso es lo que hicimos.

-La oposición vincula a Joaquín con las privatizaciones y la vuelta a los ‘90.

-No, para nada –lo defendió Perotti. Y pidió que recuerden en qué época estuvo cada uno. De ninguna manera es ni será el objetivo (privatizar la EPE). Eso fue algo que la oposición usó en campaña y lo sigue usando. Lo digo sin vueltas y sin dudas. Nosotros queremos una empresa que sea de todos los santafesinos y preste el mejor servicio. Los gremios saben en qué trabajó el ingeniero Joaquín y su equipo en estos meses. Parece que esa fuente está bastante desinformada –cerró Perotti en el retruque a Palo Oliver.