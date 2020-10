Las historias, anécdotas y el legado de Néstor Kirchner al peronismo

"Creo que estoy haciendo lo que él haría: preservar la unidad, después del aprendizaje de lo que nos costó estar divididos, y pensar la política en función de los que peor están, los olvidados, los que están más abajo. Estoy actuando como el mejor alumno de Néstor", aseguró el presidente Alberto Fernández en el tramo final de un programa especial de más de tres horas que homenajeó a Néstor Kirchner a diez años de su muerte. Con la conducción de Roberto Caballero, Julia Mengolini, Marcelo Figueras y Malena Glezer, se transmitió por las redes del Frente de Todos y contó con múltiples testimonios, entrevistas y un móvil en Plaza de Mayo.

Al final de un largo día de homenajes, el Presidente -mediante videollamada- reconoció que se le hace un nudo en la garganta toda vez que habla del exmandatario y que extraña charlar con él. "Era un tipo de una inteligencia práctica envidiable. Resolvía los grandes dilemas de la política con mucha facilidad. Me encantaría hablar y decirle '¿qué te parece adónde vamos? ¿cómo le entramos a este problema?' Me siento un privilegiado. Los años en que fue presidente estuve a su lado. Mi despacho estaba al lado del suyo y eran dos despachos permanentemente comunicados. Aprendí mucho con y de él", expresó. Mengolini le preguntó si sentía que Néstor le había dejado "la vara muy alta": "El fue mi amigo y mi último ejemplo político, y Cristina con sus ocho años me exige mucho".



"Nestor hacía lo más inesperado en la política. Cuando esperábamos que reaccionara para un lado salía para el otro", elogió, y recordó el día en el que se le ocurrió que el Congreso anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, poniéndolo a él "en un dilema jurídico". "'Quedate tranquilo', me dijo. 'Probamos con el perdón, no nos fue bien. Probamos con el olvido, nos fue mal. ¿Por qué no probamos con la Justicia?" También evocó el momento en que lo llamó desde el sur para construir un proyecto político "distinto", y entonces Fernández se sintió "el primer legislador kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires". "Néstor y Cristina pusieron a la Argentina en una senda en la que siento la obligación de volver a ponerla. Tengo que culminar el trabajo que empezó Néstor y continuó Cristina. Volvimos para ser mejores y superarnos a nosotros mismos", concluyó.

También con videos de archivo, el programa estuvo estructurado en bloques temáticos que remitían a hitos: los comienzos de Néstor en la política, su funeral -planteado como un puntapié para la identidad kirchnerista de muchas personas-, la unidad latinoamericana, el discurso de asunción, entre otros. La intención fue aportar a una "revalorización" de su figura. "Hay figuras históricas que uno relee y reinventa a medida que transcurren las décadas; en este momento la de Néstor sigue teniendo una vigencia casi más grande que la que tenía cuando estaba vivo", dijo al comienzo Figueras.



Hubo entrevistas en el piso y también por videollamada. "Cuando era dirigente sindical se comentaba permanentemente la situación económica y política de la Argentina. Había cambios de presidente permanentemente; de golpe surge un líder político", contó Evo Morales. "Una vez dijo que Latinoamérica no era el patio trasero de Estados Unidos y me llamó la atención. Era muy solidario y humano. Acompañó la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia. Nos hace mucha falta. Es el tiempo de unirnos nuevamente, de retomar la integración sudamericana", agregó, y destacó la "inteligencia y sabiduría para crear liderazgo" del dirigente fallecido. Otros entrevistados fueron Mayra Mendoza, Sergio Massa, Oscar Parrilli, Agustín Rossi, Leonardo Grosso, Lucía Cámpora, Gildo Insfrán, Teresa García, Victoria Montenegro y Aníbal Fernández.



Constantemente aparecían, además, testimonios grabados de figuras de la cultura, el sindicalismo, los derechos humanos, la política. Pablo Echarri, Fernanda Raverta, Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Verónica Magario, Amado Boudou, Teresa Parodi, Taty Almeida, Daniel Filmus, Milagro Sala, Juan Manzur, José Luis Gioja, Juliana di Tullio, Wado de Pedro, Hugo Soriani, Fernando Gray, Victoria Donda, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini y muchos otros compartieron anécdotas personales y definiciones. En líneas generales, lo recordaron como alguien que devolvió sentido social a la política y dignidad y esperanza a la sociedad; que promovió la memoria, la justicia, la igualdad y el trabajo; y que atrajo especialmente a los jóvenes. Que trabajó, además, para un país federal. El afecto cruzaba las reflexiones, porque Néstor era definido como alguien capaz de "enamorar" a militantes y dirigentes.

Los sucesos más destacados por aquellas voces fueron su viaje a Entre Ríos a 48 horas de asumir para resolver el conflicto docente, el momento en que descolgó el cuadro de Videla, el discurso en que pidió perdón en nombre del Estado por la dictadura militar, el "No al Alca". Néstor fue definido en varios momentos como "el mejor presidente desde Perón".

De a ratos, el foco estaba puesto en lo que sucedía en Plaza de Mayo. Frente a la Casa Rosada se veían banderas con el nombre y el rostro del expresidente y personas con barbijos dejando flores. También se podía ver una caravana de autos con banderas argentinas. La cámara registró el momento en que el Presidente salió a saludar a la multitud. Cuando al comienzo del especial se veían estas imágenes, Mengolini evocó el día de la muerte de Kirchner: "Fue un continuo de tres días, donde la plaza y la Casa Rosada eran la misma cosa".

También brindaron sus testimonios intendentes y funcionarios de la Patagonia, quienes repasaron cómo fue que se volvió candidato a presidente. En ese bloque se vieron viejos discursos como el del Ateneo Juan Domingo Perón o el del día en que asumió como gobernador. También hubo un momento dedicado a las proyecciones que se hicieron en diferentes ciudades del país para recordarlo.