Capilla del Monte: Mató a su hijo de 10 e hirió a su hija de 6

Mató a su hijo de 10 años e hirió gravemente a su hija de 6, luego de que la madre se separó y lo denunció por violencia de género. Los niños vivían con la madre en Chilecito, La Rioja, y ella había regresado a visitar a sus padres. El hombre, Gerardo Reyna, fue detenido y está acusado de homicidio e intento de homicido agravados.

La terrible agresión ocurrió este miércoles por la tarde en el barrio La Toma, de Capilla del Monte. El hombre había intentado que la madre de los chicos regresara con él, según relató ella misma a medios cordobeses. “Él me decía que le diera otra oportunidad, y le dije que no, porque primero teníamos que arreglarlo con terapia. Se acercó hoy con el camión donde hace el reparto y dijo que quería hablar conmigo. Le dije que sí, pero que en la casa de mi mamá, para sentirme más segura", declaró la madre a Cadena 3. "Tenía miedo que me hiciera algo a mí, no a mis hijos. Mis nenes me mandaron un audio y me decían que lo atendiera. Le dije que por qué metía a los hijos, que no tenían nada que ver, y me llegó una foto del nene todo cortado", añadió.

Los niños fueron trasladados de urgencia al Hospital Américo Luqui, donde el niño falleció. La nena fue trasladada al Hospital Pediátrico, donde según el último parte médico, evoluciona favorablemente luego de la intervención quirúrgica, pero permanece en estado grave.

Gerardo Reyna quedó detenido en la comisaría de La Falda, a disposición de la fiscal de Cosquín, Paula Klem.