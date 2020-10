Las provincias retoman las acciones para combatir al mosquito transmisor

Varios gobiernos provinciales activaron en los últimos días sus campañas de prevención contra el dengue, para erradicar larvas o criaderos del insecto transmisor Aedes aegyptis, dado que, según los funcionarios, "si no tenemos mosquitos no tenemos enfermedad".



Al presentar la campaña nacional, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo hace una semana en Posadas que se implementaba "una estrategia clara de contención para intensificar el trabajo entre nación, las provincias y los municipios" y que "debe estar acompañada por la participación comunitaria".



En Buenos Aires, el Ministerio de Salud provincial informó que en lo que va del año ya se diagnosticaron 5.819 casos de dengue, de los cuales 493 requirieron internación, e investigan otros 663.



Fuentes ministeriales aseguraron que planean "relanzar la campaña el 10 de noviembre", con acciones de eliminación de criaderos, informar a la comunidad en la prevención y control del vector con descacharrado, sistematizar la información de la situación epidemiológica de países o regiones que aumentan la "oferta viral", y conformar equipos de capacitación integrados.



Además, alumnos de las escuelas primarias y secundarias estudiarán el coronavirus y el dengue con guías didácticas elaboradas por el Conicet.



En Córdoba, que el último año detectó 4.102 casos de dengue, había hasta hoy 2.755 casos confirmados en la capital y 1.347 en localidades del interior.



Para la próxima temporada estival, están previstos monitoreos de la población de mosquitos y campañas de concientización. Según las autoridades, debido a la mayor sequía en los últimos 65 años, el inicio del brote se demoró y no se reportó gran cantidad de contagios durante octubre.



En Santiago del Estero, la directora del Área Enfermedades Transmisibles por Vectores, Sandra Seú, explicó que en la provincia "no se paró nunca de trabajar en el tema dengue. Ahora estamos en un interbrote, que es una etapa de prevención en donde no hay casos; luego está la etapa de contención, en donde se registran pocos casos y luego la del control, en donde hay muchos casos".



"Estamos trabajando en forma conjunta y con un abordaje intersectorial, con los municipios, para reforzar la campaña de prevención, porque si no tenemos mosquitos no tenemos enfermedad", dijo.



La funcionaria comentó que los últimos reportes de dengue fueron en julio, con "1.885 casos, de los cuales el 50% se concentró en la ciudad de La Banda, el 25% en Capital y el restante en el interior y por ahora no se han registrado nuevos casos".



Salta, que durante el período de vigilancia intensificada de enfermedades transmitidas por mosquitos (ETM), que se extiende de octubre a mayo, notificó 7.142 casos confirmados de dengue, también puso en marcha su campaña.



La directora general de Coordinación Epidemiológica, Analía Acevedo, señaló que iniciaron "un plan de contingencia contra el dengue" con "una comisión entre el Ministerio de Salud Pública, el Programa Nacional de Control de Vectores y los municipios" locales y adaptaron el descacharrado, limpieza de espacios verdes, visitas domiciliarias, identificación de puntos críticos y bloqueos de manzanas para detectar pacientes en medio de la pandemia.



Una campaña similar se llevó adelante en Jujuy, que tuvo el pico de casos entre enero y junio de este año, con más de 4.900 casos, la mayoría de ellos (2.753) localizados en el departamento de San Pedro.



En Tucumán, la Dirección de Salud Ambiental del Sistema Provincial de Salud y la Universidad de Ciencias Naturales, se encargan de los operativos para combatir el dengue.



"El dengue es una enfermedad reemergente, con ascenso en los últimos años, sobre todo en países de clima subtropical y la única medida costo-efectiva es hacer esta tarea todos juntos, en las casas y afuera", señaló la ministra de Salud, Rossana Chahla.



En Corrientes, la cantidad de casos de dengue en 2020 superó el millar y más del 80 por ciento de los afectados eran habitantes de la Capital, con un pico en mayo, al punto que la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, dijo entonces que el brote fue "superior al de 2016, cuando se registraron casi 800 casos".



En Misiones, el Ministerio de Salud indicó que en el marco de las acciones de interbrote para enfermedades vectoriales se realizó en Eldorado el operativo de Levantamiento Rápido de Índices de Aedes aegypti (LIRAa) en un trabajo en conjunto entre la provincia, la municipalidad y la nación.



"El objetivo es relevar unas 1.500 viviendas en Eldorado. La herramienta clave es la participación comunitaria, sobre todo si tenemos presente que el 80 % de los criaderos del Aedes aegypti son domiciliarios", precisaron fuentes de Salud.



Y, apuntaron que "todas las acciones que logremos en esta etapa impactarán en los meses de verano porque cuanto más trabajemos, más aplazaremos la aparición de un brote".



Catamarca, en tanto, registra desde diciembre de 2019 hasta hoy 365 casos, lleva 4 meses sin detectar dengue y no registra fallecidos. Pese a ello, el Ministerio de Salud provincial presentó a mediados de agosto la "Campaña de Descacharrado de Invierno" para prevenir la proliferación del mosquito.



En San Luis, de acuerdo a los reportes oficiales de enero-abril, se detectaron 28 casos de dengue y desde fines de septiembre, la comuna capitalina comenzó con las campañas de prevención y junto a la Universidad Nacional de San Luis suministran químicos especiales para combatir diferentes plagas.



Santa Fe registró en la última temporada 5.098 contagios hasta el 2 de julio y luego se dio por terminada la etapa activa de la epidemia tras una semana sin casos.



En la municipalidad capitalina se dispuso un sistema para monitorear la presencia del aedes aegypti con la colocación de 100 ovitrampas para vigilar la actividad del vector, a través de los que se obtienen datos que son analizados para elaborar un informe cuantitativo y cualitativo de la presencia del mosquito.



En La Pampa, la directora de Epidemiología local, Ana Bertone, informó que allí "no hay casos autóctonos pero siguen los distintos programas de prevención que se acentúan con la llegada de la temporada estival".



La funcionaria remarcó que todos los años, "se llevan adelante distintos programas, entre ellos el de 'Patio Limpio', que insta a eliminar agua y rellenar huecos de árboles, paredes y letrinas y al descacharreo de los patios".



En Mendoza, Gonzalo Vera Bello, jefe del Departamento de Epidemiología, dijo que la provincia "nunca tuvo casos de dengue autóctonos, sino que son casos importados, de pacientes que han estado en lugares donde circula el virus donde han contraído la enfermedad".



"Se registraron ocho casos con procedencia y buena evolución, y se realizan acciones de vigilancia epidemiológica con seguimiento de los sitios por los que circuló el paciente y se determina la necesidad de realizar las acciones correspondientes de esas zonas", añadió.



En Neuquén no se encontró circulación del mosquito Aedes en la provincia entre el 2009 y el 2016, según el Ministerio de Salud, que dio recomendaciones de prevención a quienes se viajen en los meses epidémicos y promueve campañas para mantener la limpieza e higiene en el peridomicilio.