"Nunca reivindicaré actividades ilegales del Estado"

Tras la polvareda levantada por los dichos del ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, sobre "cagar a tiros a los narcos", él mismo salió a aclarar el sentido de sus palabras. "Yo nunca, ni antes ni después de esta gestión, revindicaré ningún tipo de actividad ilegal por parte del Estado", dijo el funcionario y agregó: "Pero también soy consciente de que el estado de derecho implica el uso de la fuerza, y cuando el uso de la fuerza legal no se hace y corresponde ser hecho, el Estado está violando derechos de los ciudadanos".

Además, en una entrevista por Radio 2 aseguró que "angustia ver" muchos de los hechos violentos ordenados "por líderes criminales encarcelados", a quienes --considera--se les asegura la "preservación de la vida y operan con tranquilidad". Además, consideró que existe "un problema serio de una violencia criminal letal ante un Estado bobo". El funcionario planteó que los "arrestos civiles" son "lo más natural del mundo" en cuanto a la reacción de víctimas y testigos y añadió: "Me atemoriza que por impedir un asalto haya un hecho de mayor envergadura".

"La violencia letal en Rosario se da en el 13 por ciento del territorio. Hay una suerte de Estado ausente. Gran parte de esos hechos de violencia son ordenados desde la cárcel. El encarcelamiento no los imposibilita del delito. Ahí empieza otra faceta del Estado, porque están privados de la libertad, pero de ningún otro derecho", expresó el ministro de más alto perfil en el gabinete del gobernador Omar Perotti.

En un ámbito más institucional, en la presentación del Censo Policial 2020, Sain indicó: "Acá lo que yo observo es que hay una serie de hechos de violencia y a veces el Estado de Derecho santafesino no está a la altura de la respuesta legal".

Así, suavizó sus dichos sobre los tiros. "Yo nunca, ni antes ni después de esta gestión, revindicaré ningún tipo de actividad ilegal por parte del Estado. Si creo que cuando el Estado está ausente en la respuesta legal esa omisión es oprobiosa para los ciudadanos y es una fuente de incumplimiento de responsabilidades del Estado", enfatizó.

Antes, en una entrevista por Radio Sí 98.9, ante una pregunta sobre los reiterados ataques con arma de fuego en la ciudad, Sain había salido con su estilo provocador: "Yo soy partidario de cagarlos a tiros a todos, porque veo que al frente no hay un Estado que corresponda. No estoy alentando el gatillo fácil, lo que digo es que ha habido un Estado endeble enfrente".

"A veces siento que hay un Estado que cuenta los muertos y los hechos, hace estadística y no hay una respuesta del Estado de Derecho como corresponde. Porque si no, no tendríamos policía, no tendríamos la violencia organizada legal, a eso me refería yo", aclaró el ministro y luego, usó el viejo truco de echar la culpa al mensajero. "Después el título, cómo lo cortan, cómo lo pegan, no voy a pelear con la prensa", apuntó Sain.