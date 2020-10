Variables que ilusionan y otras que preocupan

“Acá no terminó nada, no hay ninguna posibilidad de relajarnos ni de entender que algo pasó, y perspectivas de creer que si aflojamos en las pautas de cuidado esto no puede volver a un escenario”, dijo ayer el intendente Pablo Javkin al encabezar una conferencia de prensa junto al secretario de Salud, Leonardo Caruana, para evaluar la situación epidemiológica. Javkin destacó que las restricciones aplicadas en septiembre atenuaron la cantidad de contagios actuales, ya que hubo una mejora en el tiempo de duplicación de casos y en el número de reproducción diario, pero advirtió que el sistema de salud continúa tensionado, especialmente en la ocupación de camas críticas que en el sector privado alcanzó el 98%. "No podemos analizar sólo la variable que vemos más cercana", apuntó el intendente, quien valoró la tarea de los profesionales y trabajadores de la salud, el trabajo en los centros de salud, y la regularización del ritmo de procesamiento de los hisopados en el Cemar. "Magia acá no hay. Hay un trabajo organizado, sustentado en el esfuerzo de muchísima gente”, remarcó.

En tanto, anoche la provincia informó 2154 casos de los cuales 760 son de Rosario. En cuanto a los fallecidos el número fue muy alto: 49 en la provincia y 24 de ellos de Rosario.

El intendente Javkin y las autoridades sanitarias brindaron detalles del último informe elaborado por la Municipalidad sobre la situación covid-19. Entre otros indicadores, el trabajo refleja que sigue bajando el RT, el número de reproducción diario, que se encuentra en 0,97 y que llegó a ser de 1,51. El otro dato que confirma la mejoría es el tiempo de duplicación de casos que hoy es de 47 días, habiendo sido 13 días el 24 de septiembre cuando se disparó la cantidad de contagios. "Las medidas que se tomaron en septiembre tuvieron el impacto sanitario que necesitábamos, sé del esfuerzo que muchos rubros hicieron y de la discusión que generó. Si esas medidas no se hubieran adoptado, hoy no estaríamos viendo algunos de esos datos positivos que se están viendo”, consideró el intendente.

“Es una semana en la que vemos un número de casos menor a la anterior. Pero no podemos analizar sólo la variable que vemos más cercana, y no podemos tomar las decisiones en base a una sola variable ni en base a una foto del día de hoy, tenemos que mirar la perspectiva”, agregó Javkin. El indicador que continúa preocupando es el de la ocupación de camas. El reporte semanal precisó que en el sector público es de un 81 % en camas críticas de adulto, 75% en camas generales de adultos y 40% en camas covid. Pero el sector privado tiene una ocupación de camas del 98% en camas críticas de adultos, 60% en camas generales de adultos y 22,9% en camas covid.

En ese sentido, Caruana dijo que la evolución en relación a otras semanas fue más favorable en el tiempo de duplicación de casos y en el promedio de casos secundarios a partir de uno primario, pero todavía no se refleja en la utilización y gestión de las camas críticas. "Si bien tiene vaivenes diarios o semanales, sigue siendo alto a pesar de todas las decisiones que hemos tomado, tanto en el sector público como privado, de poner en funcionamiento las contingencias que veníamos pensando en marzo", dijo el secretario de Salud, para luego precisar que los pacientes con coronavirus permanecen en las terapias intensivas, en promedio, entre 20 y 25 días, y en algunos casos 35 días.

El intendente destacó el trabajo de profesionales y trabajadores de la salud, no sólo en la atención en condiciones de “altísima exigencia”, sino también en el rastreo y seguimiento de los casos y de los contactos estrechos. Valoró además el trabajo en territorio en cada centro de salud que permitió la detección temprana y la posibilidad de aislamiento de los casos positivos. También destacó la regularización del ritmo de procesamiento de los hisopados en el Cemar que favoreció la disminución de la propagación del virus. En la semana del 23 al 29 se procesaron 3.630 test en los laboratorios municipales, de los cuales 1.844 dieron positivo (51%). A su vez, también rindió frutos incorporar los centros de salud a los testeos: durante las primeras tres semanas de octubre, en los centros de salud se realizaron 4.072 hisopados, con 2.142 resultados positivos (52,6%).

El reporte presentado ayer incluyó un detalle sobre el personal de la Secretaría de Salud que fue testeado para conocer la seroprevalencia del virus. De los 4.950 trabajadores y trabajadoras del área fueron testeados 2.607, el 58,3% del personal activo, y el índice de positividad es del 3,6%. "Es muy baja si la analizamos con el mes anterior. A pesar del cansancio, de las tensiones, de la fase 1 que están viviendo muchos trabajadores esenciales, el cuidado se refleja en una seroprevalencia baja", destacó Caruana.

Hasta el jueves había 6.358 casos activos en la ciudad que suman un total de 47.277 positivos desde el inicio de la pandemia. De los casos activos la mayoría se dieron en el Distrito Centro (1665), seguido por el Noroeste (1164), el Oeste (1021), el Sur (863), el Norte (822) y el Sudoeste (820). Además se contabilizaron 3 personas en situación de calle. Al momento de establecer el origen de los contagios, el 68,6% es por circulación comunitaria, el 16,1% son contactos estrechos, el 3,2% corresponde a trabajadores de salud y 0,5% fueron casos importados. En tanto el 11,6% continúa en investigación.

Aunque mantiene una alta tasa de recuperación con un 85,1%, la tasa de letalidad en Rosario creció a 1,37%. "Sigue siendo más baja comparada con otros lugares de Europa y también de Argentina, es muy difícil todavía sacar conclusiones", consideró el titular de la cartera de Salud.

"Nada va a funcionar sin conducta ciudadana. Nada puede funcionar si nosotros relajamos las pautas de cuidado. Si tenemos la posibilidad de estar al aire libre, claramente reduce riesgos, pero reduce riesgos si incorporamos las pautas de cuidado" , dijo Javkin. Y de cara a lo que vendrá, indicó: "Todos estamos con la ilusión de tener un verano mejor, de pasar las fiestas de fin de año con nuestras familias, pero hoy es 30 de octubre. ¿Cómo estamos hoy? Tenemos unas variables que son mejores que las que teníamos hace un mes y otras que siguen igual de complicadas. Todavía hay una situación exigente en camas críticas. Esa es la foto de hoy. Ojalá que la semana que viene volvamos a encontrarnos y contar que eso cambió, pero hoy no cambió".

Finalmente, el intendente señaló: “Este virus complica y mata, no es un virus que uno pueda subestimar. Y lo digo no con la intención de tener miedo porque nadie puede enfrentar una pandemia con miedo, pero sí con la seriedad que esto implica. Todos nosotros tenemos contacto con personas que tuvieron el virus y que perdieron a seres muy queridos. Está muy claro que nadie quiere perder a un ser querido por un descuido en la protección. Esta pandemia tiene que sacar lo mejor de cada uno: la solidaridad, el cuidado para el otro y la responsabilidad de cuidar a los que más queremos”.