Mendoza: El Partido Demócrata rompió la alianza con el PRO y la UCR

Con críticas al radical Rodolfo Suárez, el Partido Demócrata (PD) abandonó la coalición Frente Cambia Mendoza que compartía desde hace 5 años con el PRO y la UCR. Así lo anunció este sábado, con un duro comunicado en el que criticó al gobierno provincial.

Entre los motivos que justifican su salida, indicó el partido que preside Roberto Ajo, se encuentran "los acuerdos programáticos originarios de afianzar la república" que "siguieron sin cumplirse" y el accionar del "Gobierno provincial" que "hace en Mendoza lo que critica en la Nación al kirchnerismo".



La salida del PD se dio durante la mañana del sábado, cuando la Junta Central del partido resolvió “recuperar la plena autonomía partidaria y libertad de acción para actuar en todos los planos de la política nacional y provincial y concurrir a los comicios próximos con candidatos propios”.

El PD se había integrado al Frente Cambia Mendoza junto a la UCR, Libres del Sur, Partido Socialista, CC ARI, PRO, FE y Frente Renovador en 2015, en las elecciones que llevaron al radical Alfredo Cornejo a la gobernación.



"La alianza no pasó de ser un acuerdo meramente electoral y no obstante a los reclamos, no se hicieron reuniones del frente ganador, ni se cumplió con el programa de gobierno y de transparencia institucional que habíamos firmado los partidos fundadores", explicó el PD este sábado en una carta titulada "Volvemos a la cancha".

"Las diferencias no solamente se manifiestan en el plano político de la división de poderes y de la defensa de la república y la austeridad, también se advierten en el plano de las ideas económicas", subrayaron en el comunicado.



Además, advirtieron, “hay una carencia de un plan profundo de reforma administrativa, reorganización del estado y profesionalización verdadera del servicio civil, como la aspiración a crear un banco estatal o promover expropiaciones sin sustento o intervenir desacertadamente en materia vínica”.



Los demócratas mendocinos también se diferenciaron del proyecto de reforma constitucional que envió Suárez a la Legislatura el 11 de agosto pasado. "Bajo el falso argumento de la disminución del costo legislativo, el proyecto redunda en una mayor concentración de facultades por parte del Ejecutivo, un debilitamiento de las minorías y la posible desaparición de las terceras fuerzas", señalaron.

"Estos son algunos ejemplos que nos impulsan a dar por terminada nuestra participación con el Frente Cambia Mendoza. Es hora de volver a la cancha a jugar con la camiseta propia", concluyeron.