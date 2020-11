Dejar la crudeza para abrazar la primavera

La narrativa de Fabio Martínez sumerge a les lectores por los pasillos más rancios del neoliberalismo. Sus personajes, mayormente están situados en los peores años de crisis económica post privatización de YPF en la ciudad de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta. En su nuevo libro, “En el día de la primavera”, Martínez deja de lado todos estos elementos literarios para interactuar con la adolescencia en una serie de cuentos.

“Es cierto que en mis otros libros hay hostilidad, crudeza y mucha realidad, llegaron a cuestionarme, por ejemplo, por qué mato un perro en el inicio del libro “Los Pibes Suicidas” y yo creo que esos libros hablan del neoliberalismo, que ya de por sí es muy violento. Es violento que te quedes sin trabajo, que las familias se partan o que haya chicos que dejan la escuela porque no tienen guita. Siempre digo que el neoliberalismo es ese cuchillo con el que el Porteño, uno de mis personajes, apuñala a un animal. También es esa piedra que destroza la cabeza de ese perro. Nosotros somos ese perro en el neoliberalismo”, explica Fabio en referencia a sus publicaciones anteriores.

“En el día de la primavera” es una publicación destinada a jóvenes y adolescentes que se destaca por contar con ilustraciones de Gian Caorlin y también porque Fabio Martínez se toma una pausa del apocalipsis menemista para abarcar otras aristas no tan urgentes en su narrativa.

“Me alejé un poco de ese recurso en estos cuentos e intenté hacer otra búsqueda y pensar que la ficción no es sólo el reflejo de un momento determinado, sino que también sirve para que la gente soporte estos momentos terribles. En este libro me enfoqué en les jóvenes y adolescentes”.

Con esta nueva dinámica el escritor salteño deja los pasillos oscuros y busca luz en recreos de patios escolares, “intenté fluir en los textos, escribir sin pensar tanto, divertirme y que el lector también se divierta. Fui juntando cuentos viejos con los nuevos en una temática similar”, explica y destaca que en esta edición se podrán encontrar historias como la de “El suplente”, un cuento que habla de un docente sin experiencia que pisa un aula por primera vez.

Las situaciones que aparecen en esta publicación tienen cierto anclaje en su labor como docente secundario en la provincia de Córdoba, “algunos cuentos salen de experiencias y charlas con alumnos, es por esto que comencé a pensar para ese grupo etario”, explica Martínez y dice que aspira a que sea “el libro de cuentos que toda profe les dé a sus alumnos”.

Fabio Martínez nació en 1981 en Campamento Vespucio, en el norte de la provincia de Salta. Vivió su infancia y adolescencia en la ciudad de Tartagal y actualmente reside en la capital de Córdoba.

Es licenciado en Comunicación Social, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja como docente de nivel medio. Editó Despiértenme cuando sea de noche (2010), Los Pibes Suicidas (2013), los cuentos de Dioses del fuego (2015), todos publicados por la editorial Nudista, y en 2019 presentó El grupo antipop del Norte Argentino, editado por Borde Perdido.

"En el día de la primavera" se presentó en el marco de la celebración de Halloween a través de un vivo en las redes sociales de la editorial, “un poco como en el libro de Fabio, dónde no todo es como parece. Ya es tiempo de Samhain, tiempo de cosechar lo plantado”, remata el editor salteño, Nicolás Ruiz.

Una edición cuidada

Sobre la edición, Nicolás Ruiz, de Kala ediciones, cuenta: “en la Expolibro Salta 2019 compartimos hotel con Fabio y esto fue una buena oportunidad de charlar y conocernos un poco más. Fabio me contó de su idea de la publicación de estos cuentos, algunos ya publicados anteriormente y otros inéditos, todos concatenados por un aire más juvenil y despreocupado, dónde lo inquietante toma una ruta más sobrenatural que real. No es que lo real pierda fuerza, pero definitivamente no es el único camino para los acontecimientos de nuestros personajes en el libro. Cuando terminó el evento, Fabio me envió los cuentos y me dio vía libre para trabajar el libro, cosa que agradezco y suele ser la manera de trabajar de Kala".

"Sabíamos que el libro tenía un gran potencial y necesitábamos una fuerte imagen, por eso volvimos a trabajar con Gian Caorlin en las ilustraciones que le dio el toque juvenil que buscábamos”, cuenta el editor de Kala.

En relación a la publicación, Fabio Martínez hace una valoración muy positiva, “ellos laburan los libros como reliquias artesanales. Lo veía a Nico dedicarle tanto tiempo y cariño a la venta de sus libros y yo sentí en esta expo muchas ganas de que mis libros viajaran con ellos. Venía con ganas de abrir mi literatura a nuevas personas y bueno, si bien uno no gana plata con todo esto, estoy muy contento con Kala y sobre todo, las ilustraciones porque le dieron una densidad total, el libro cobra otra fuerza”.

Y Ruiz dice por su lado: "Somos fanáticos de su trabajo. En nuestras últimas publicaciones estamos apostando al diseño visual en nuestros libros, creo que es algo que nos destaca en la provincia. Con Fabio la mayor parte del trabajo lo resolvimos durante pandemia, a la distancia, pero sin muchas vueltas, siempre concretos. En Kala somos amigos de nuestros autores, no podríamos publicar a alguien con quien no pudiéramos tomarnos una cerveza y poder charlar de cultura y política".