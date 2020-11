Aterrorizada por los narcos

Una mujer en Villa Gobernador Gálvez hizo público ayer su calvario debido a las amenazas que sufre por parte de una banda narco que pretende quedarse con su casa. Después de comprar el terreno, Paola construyó 11 años atrás y con mucho esfuerzo la vivienda ubicada en Bomberos Voluntarios al 2300, pero hace dos años decidió alquilarla porque no soportó las intimidaciones de los narcotraficantes. El domingo a la tarde, una vecina le avisó que el inquilino había dejado su casa porque lo amenazaron de muerte. Cuando llegó, encontró la puerta forzada, vidrios rotos, mientras que en una de las habitaciones había dos colchones, una mesa y una cocina. "Se metieron para vivir ahí para armar otro búnker", denunció la mujer, quien ayer fue recibida por la fiscal Lorena Aronne.

El relato de la mujer, aterrada, ayer ante las cámaras de Canal 3 fue desgarrador. Paola contó que hace tres años, cuando se había ido de vacaciones, le desvalijaron la casa y realizó la denuncia correspondiente en la comisaría 26 pero no tuvo ninguna respuesta. Ante las amenazas, decidió alquilar la vivienda y se fue a vivir a Rosario. "El inquilino pagó el alquiler pero fue amenazado de muerte y se fue, los vecinos me avisaron que mi casa estaba siendo usurpada. No pude entrar hasta las dos de la mañana que vino el Comando Radioeléctrico, pero después se fueron y estuve cinco horas sola para cuidarla", dijo entre lágrimas y conmocionada.

Al ingresar, la vivienda estaba inundada porque habían roto la llave de paso del agua y había varios vidrios rotos. Los usurpadores habían llevado unos colchones, una mesa y una cocina. "No es justo que tenga que pasar por este mal momento. La gente tiene mucho miedo, mis vecinos también fueron amenazados porque estas personas se quieren quedar con nuestra casas", denunció Paola, al tiempo que el canal mostraba las capturas de los mensajes amenazantes que recibió: "Te voy a matar un hijo por meterte en donde no te llaman", le escribieron. Una de sus hijas tuvo que cerrar un negocio en Rosario debido a las intimidaciones de los narcos.

"Pusieron que eran una banda de narcotraficantes de Villa Gobernador Gálvez, pusieron en un mensaje quiénes eran, no puede ser que vivamos aterrorizadas", agregó Paola, mientras lanzaba un desesperado mensaje de ayuda por la situación que está viviendo: "Soy una mujer sola, no puedo con todo esto. Quieren mi casa y yo quiero estar viva, y quiero que mis hijas estén vivas". Ayer al mediodía, Paola fue recibida por el intendente Alberto Ricci y la fiscal Aronne, quien volverá a entrevistarla hoy para profundizar la investigación, además de ordenar una custodia policial en el domicilio de la denunciante en Rosario.