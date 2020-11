Alberto Fernández en Avellaneda: "Es necesario que la Justicia funcione, que tengamos jueces preparados y probos"

El presidente Alberto Fernández inauguró obras del edificio del Departamento Judicial Avellaneda/Lanús junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente Jorge Ferraresi. “Es necesario que la justicia funcione, que tengamos jueces preparados técnicamente, jueces probos y una justicia rápida. Son tres cosas para que el Estado de derecho funcione”, afirmó el mandatario.

Fernández celebró la inauguración de las obras realizadas en el edificio ubicado en Avellaneda. Ponderó además que los bonaerenses “tengan herramientas para que se pueda juzgar rápidamente el crimen organizado” y que “la ciudadanía tenga la justicia que se merece”.

Según el presidente, “los años que nos precedieron no fueron un buen ejemplo” del funcionamiento del Estado de derecho. “Los espías entre los jueces no fue una buena idea, usar jueces para perseguir a la oposición no fue una buena idea -afirmó-. Eso es el mal uso de las instituciones de un gobierno de turno y eso nosotros no lo queremos”.

“Cuanto más presencia policial hay en las calles, más se previene el delito y menos seguros se sienten los que delinquen porque saben que la posibilidad de apresarlos son más cercanas”, aseguró luego y subrayó que “el problema de la inseguridad no lo padecen los ricos”, sino las clases populares. “A ellos debemos darle una respuesta”, sostuvo.

Fernández afirmó que celebra que “haya una mejor justicia”. “El Estado de derecho es todo eso, garantizarle al ciudadano que el que delinque va a ser apresado, procesado, juzgado y condenado. Y que una vez que cumpla su condena pueda volver a la sociedad. Ahí nosotros debemos ayudarlo a que se reinserte como corresponde”, dijo y reconoció en ese sentido el trabajo realizado por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak.

El presidente, además, pidió que se trate en la Cámara de Diputados la reforma judicial que envió a mitad de año.

Sobre la vacuna rusa que llegará a Argentina

“Hoy es un día distinto porque sentimos que estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia”, remarcó Fernández haciendo referencia al acuerdo con el gobierno ruso para comprar dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V.

Frente a las críticas de la oposición, el presidente sostuvo que “nosotros no le preguntamos a nadie si la vacuna tiene ideología, preguntamos si salva vidas de argentinos”. “Alguno no se enteró que terminó la Guerra Fría y nos meten en una discusión que a ninguno de nosotros nos importa. Lo que nos importa es ponerle fin a esta pesadilla de la pandemia”, aseguró.

El jefe de Estado anunció que esta tarde se reunirá con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para diagramar el proceso de vacunación. “El horizonte empieza a verse y por eso tenemos que ser optimistas. Nunca estuvimos tan cerca de ponerle fin a la enfermedad”, celebró.

Asimismo, Fernández agradeció a “esos argentinos que silenciosamente cumplieron con nuestras recomendaciones” para prevenir el aumento de casos de covid-19. “Gracias, hicieron mucho por salvar sus vidas y las de otros”, reconoció.