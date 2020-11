Otras voces, otros ámbitos

APUR. El Gremio de Trabajadores No docente de la UNR (APUR), dió a conocer el lanzamiento del programa radial “Tiempo No Docente”, el programa de radio de las y los trabajadores universitarios de la UNR que se transmitirá en vivo los días sábados, de 15 a 16, por Radio Universidad 103.3 generando una nueva herramienta comunicacional para poder seguir transmitiendo las actividades desarrolladas, la visión y el pensamiento gremial al estamento No docente, la comunidad universitaria toda y al público en general La conducción estará a cargo de Sergio Acuña y Luciana Aguirre Moro y en su vuelta a la radiofonía también se suma el reconocido periodista Carlos Jorge Mut. En la producción y comentarios Hugo Marengo y columnista Walter Silva. Se invita a escuchar el programa a través de la página web de la radio https://radio.unr.edu.ar/

Cuidado. La Municipalidad brinda un curso online de formación en buenas prácticas de cuidado de covid-19. Es una instancia y espacio de formación que brinda información oportuna, situada, precisa y confiable sobre covid-19, ampliando y profundizando la información que circula en redes sociales y página web oficiales. A través del mismo, se promueve la participación e intercambio con la comunidad sobre diferentes conocimientos, saberes, experiencias y prácticas para profundizar medidas de prevención y promoción de la salud. Es gratuito y la inscripción es online. También hay una vía de comunicación por whatsapp al 3415217734.

Danza. Del 9 al 20 de noviembre, abrió la preinscripción para el cursado 2021 de la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico. Las y los interesados en ingresar por primera vez a la institución podrán anotarse para la formación artística en Teatro, Danza e Integrales.. De 6 a 8 años podrán anotarse en Integrales, quienes tengan entre 8 y 11 años podrán hacerlo en Teatro, y entre 8 y 13, con experiencia previa, podrán preinscribirse en Danza. Para el cursado 2021 se dispondrá un esquema de clases con días y horarios (ya sea virtual o presencial) de acuerdo a las medidas que pudieran disponerse en el contexto de la pandemia por Covid-19. Los formularios de preinscripción estarán disponibles en www.rosario.gob.ar/cultura.