Carloni aislado por coronavirus

El vicepresidente de Central, Ricardo Carloni, tiene coronavirus y se suma a la lista de infectados en Arroyito. El directivo no tuvo contacto con los jugadores previo el partido con Godoy Cruz y se aisló ante los primeros síntomas. El plantel se realizará esta semana nuevos hisopados, aunque Cristian González piensa en la misma formación que debutó con una victoria en Liga Profesional para visitar el sábado a River en cancha de Independiente. La única duda es la posible vuelta de Fabián Rinaudo.

Carloni presentó los primeros síntomas el lunes y de inmediato se aisló en su casa. No concurrió por la noche a presenciar el debut de Central en el Gigante de Arroyito ante Godoy Cruz. Ya con síntomas asociados con Covid-19, como pérdida del olfato y cansancio, el directivo auriazul recibió la noticia de resultado positivo a su hisopado. Ayer levantó fiebre y no se descarta su internación en las próximas horas si no presenta evolución.

Se presume que Carloni no se contagió realizando tareas como directivo en el club. El plantel tuvo un brote de contagios por llevarse a cabo un asado en el country de Arroyo Seco sin considerar el protocolo sanitario pero solo Damián Martínez continúa aislado, a la espera del alta para sumarse a los entrenamientos en los próximo días.

De igual modo, para Kily González el ex Unión no es titular en el equipo. Al menos para visitar el sábado a River. El entrenador canaya evalúa repetir la formación que venció a Godoy Cruz 2 a 1 el pasado lunes. Pero recién mañana habrá ensayo pensando en los millonarios.

Porque esta mañana los suplentes jugarán un amistoso con Central Córdoba. El partido organizado por el entrenador canaya tiene como principal atención evaluar los rendimientos de Diego Zabala y Fabián Rinaudo. El ex Unión apunta a tener un lugar en el banco de suplentes el sábado, mientras que el ex Gimnasia y Esgrima tiene chances ciertas de volver al equipo el fin de semana, en caso de responder físicamente al juego de esta mañana.

Mañana el plantel será controlado para detectar positivos asintomáticos. El Kily espera tener a todos los jugadores a disposición para viajar el viernes a Buenos Aires. El partido con River se jugará en cancha de Independiente.