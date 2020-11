Un club de duelo por justicia

Un empleado de Colón fue asesinado el lunes por la noche y la institución sabalera suspendió ayer todas sus actividades. Oscar Salas se dirigía al predio de la institución en Santo Tomé a realizar sus tareas de cuidador cuando fue interceptado y ejecutado con un tiro en la cabeza, tras sufrir el robo de sus pertenencias. No hay detenidos ni mayores pistas de los responsables del crimen.

Salas, de 46 años, se dirigía el lunes por la noche al predio que tiene Colón en Santo Tomé para cumplir sus tareas de vigilancia, como realiza desde hace cinco años. No llegó a las 22, su hora de ingreso, y su compañero al cual debía relevar se quedó esperando. Después de casi una hora, intentó llamarlo pero no obtuvo respuesta. Y en la madrugada del martes la policía encontró su cuerpo a metros de la autopista Santa Fe-Rosario. “La conmoción de recibir la llamada fue grande, mi celular está abierto todo el día porque hay mucha delincuencia, pero nunca me imaginé que podíamos llegar a esto. Ojalá se esclarezca lo que sucedió por más de que no nos devuelva a Oscar”, expresó José Azuaga, intendente del predio sabalero.

“Venía a trabajar como siempre de la zona de Rincón con su moto. Fue abordado por desconocidos, quienes le dispararon por atrás para llevarse la mochila, la billetera, el celular, pero no así la moto. Era un pibe muy querido que estaba en contacto continuo con la gente porque estaba en la entrada, alegre, atento, educado y siempre predispuesto. Muy tranquilo y bueno, alguien que vamos a extrañar mucho” resaltó Azuaga.

El asesinato ocurrió en el kilómetro 155 de la autopista Santa Fe-Rosario. El club suspendió ayer todas las actividades. "El Club Atlético Colón despide con profundo pesar a Oscar Alberto Salas, trabajador y socio de la institución, tras su violento asesinato en Santo Tomé. Asimismo, sus compañeros del Club y la Comisión Directiva acompañan a su familia en este doloroso momento para que encuentren consuelo, resignación y justicia", expresó el club en sus redes sociales. La decisión del club fue realizar un duelo por el asesinato. No entrenó el primer equipo ni hubo ninguna otra actividad ayer en la institución. Se dejó la bandera a media asta. La Justicia busca imágenes en cámaras de seguridad para dar con los asesinos.