Los hijos solo tienen críticas

Los hijos del ex concejal Eduardo Trasante, asesinado de un disparo en la cabeza en julio de este año cuando se encontraba en su casa, publicaron un descargo en redes sociales para desvincularse de Ciudad Futura y defender a su padre de la denuncia por acoso por la que tuvo que renunciar a su banca en el Concejo. "Para clarificar que la agrupación Ciudad Futura no representó en ningún momento desde el hecho de nuestro padre, ni ellos ni la viuda a la familia. Sepan que desde que empezó toda esta movilización política que armaron ellos nunca se nos mantuvo al tanto, tampoco nos preguntaron si estábamos de acuerdo con todo lo que hicieron, porque tenemos derecho a decidir somos los hijos, nosotros portamos este apellido, no ellos" dijo Catherine Trasante, en un posteo en redes sociales.

La hija del ex edil pidió que "no sigan involucrando a la familia Trasante en todo lo que genere la viuda con ellos porque son un punto y aparte con nosotros, no tenemos ni mínima relación con ninguno. No queremos saber nada con esta gente que no piensa en la familia en general y además por la ignorancia y desfachatez de decir cosas que no son. La única que tiene relación con ellos es la viuda aún sabiendo todo el dolor que le causaron a nuestro papá" remarcó la joven.

Ya metida en el último eje de la polémica por la investigación judicial aclaró que "sobre el tema del supuesto acoso, estamos súper de acuerdo en que salga aclarar Ciudad Futura qué paso en realidad, porque no dicen que a Trasante lo citaron y le llenaron la cabeza inventando que tenía una denuncia anónima y sin poder pedir un abogado o informarse más del tema lo hicieron renunciar obligadamente. Claro, como había desacuerdos, como Trasante no estaba a favor del aborto y no les gustaba su crítica". "Escudriñaron y lo increparon con todo este tema del abuso -denunció la hija de la víctima- no le permitieron defenderse y ahora salen a decir que fue por machista, digan que fue todo para sacarlo de la banca, digan la verdad, ya lo habían usado para que tenga más fama su partido político y no lo necesitaban más. Hasta antes del hecho ni siquiera le hablaban a Trasante y ahora salen a querer pedir justicia, no les da vergüenza quieren sacar provecho propio. Pero quédense tranquilos nosotros no guardamos rencor, siempre dejamos todo en las manos de Dios, el es justo" posteó Catherine.

En esa línea aclara: "Nosotros no vamos a salir a buscar fama, no queremos cámaras, sabemos lo que era nuestro padre, un luchador guerrero de Dios. Él no merecía esto. Solo pedimos paz, estamos pasando momentos súper dolorosos que nunca se lo vamos a desear a nadie, guardamos una angustia enorme por esta situación y todas las que pasamos pero como dije dejamos todo en las manos de Dios, y sabemos que el se va a encargar de que todo salga a luz como también pedimos que sea igualitaria la justicia y el derecho de cada víctima de homicidio, por todas las muertes que sufrimos los familiares de víctimas".

El escrito que circula en redes sociales culmina señalando que "no se juega con la muerte de un hijo de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree (Romanos 10:3). Muchas gracias a toda esa gente que nos apoyo hasta ahora de corazón" finaliza el posteo.