Lo peor es relajarse

La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, se refirió al acuerdo abrochado por el gobierno nacional para adquirir 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que se está desarrollando en Rusia contra la covid-19, y el impacto que produjo el anuncio en la población. "Lo que más queremos es que nos de un horizonte, una esperanza, pero que no produzca ningún tipo de relajamiento, es lo peor que nos podría ocurrir. Tenemos la posibilidad de ver lo que pasa en Europa, pensaron que estaba superado y vino un rebrote peor. Hay que esperar un tiempo más", advirtió. Por otra parte, Martorano dijo que todos los indicadores sobre el número de contagios en Santa Fe se están estabilizando, pero habrá que esperar 14 días para confirmar que sea una tendencia. Ayer se confirmaron 1757 contagios en la provincia y 604 en la ciudad. El dato crítico fue el récord de 85 fallecidos que fueron registrados ayer, de los cuales 40 correspondieron a Rosario. En ese sentido, la funcionaria señaló: "Este es el mes donde no podemos relajarnos, es básico porque con un horizonte de una vacuna podamos todos tener un mejor verano".

"Tenemos un horizonte cercano con las vacunas, pero hay que tener cuidado cuando uno da fechas porque lo peor que nos podría ocurrir es relajarnos", manifestó ayer la ministra Martorano. La funcionaria dijo que el pasado lunes el Ministerio tuvo detalles de la llegada de la vacuna rusa, aunque remarcó que el gobierno nacional está en tratativas con varios laboratorios porque la cantidad de vacunas que se van a precisar es alta. "Todo el mundo está detrás de esto, no solamente vamos a tener que comprar una sino varias vacunas", adelantó.

La funcionaria dijo que hay cuatro desarrollos de vacunas que están más adelantadas. "Se está en contacto con la de Oxford, la de Pfizer, y el viaje a Rusia fue para ver cómo eran los procesos y tener información de primera mano. Probablemente tengamos entre tres y cuatro vacunas, tenemos un horizonte cercano, por eso es el momento que más debemos cuidarnos para llegar todos a ese momento. La clave está en convivir con el virus, sin miedo, con la protección adecuada, manteniendo la distancia pertinente hasta que esto se pueda controlar", apuntó.

Al ser consultada por los planteos de la oposición a nivel nacional sobre la vacuna rusa porque todavía no estarían las fases comprobadas, la ministra respondió: "No, por eso se viajo a ver esta, de las otras hay información muy precisa. Pero hay que tener cuidado cuando uno da fechas. No hay fechas. Entre diciembre y enero es probable que podemos tener, pero las vacunas tienen que tener la autorización de distintas entidades, y por supuesto de la Anmat".

Sobre el porcentaje de la compra nacional de la vacuna que le corresponderá a la provincia, Martorano dijo que "será algo totalmente equitativo, Santa Fe tiene entre un 8,5 y un 10 por ciento de la población nacional, así que ese va a ser el porcentaje que tengamos". La ministra explicó que la indicación de vacunación es para mayores de 60 años, para personal de salud y seguridad, y entre 18 y 59 años para los que tengan comorbilidades. "Serán los primeros que se vacunan, después dependerá de la cantidad de dosis que se pueda extender o no", agregó.

La ministra realizó las declaraciones tras presenciar el desarrollo del Plan Detectar en la Unidad Regional II de Policía, donde testearon al personal de seguridad. "Es una prueba de antígenos rápida, de hecho hemos detectado hoy (por ayer) casos positivos lo cual es fantástico porque lo que genera es cortar la cadena de contagios, detectando precozmente y haciendo los aislamientos pertinentes", destacó Martorano.

La funcionaria reiteró que Rosario es el epicentro de la pandemia, y que si bien en los últimos días se observa una cierta disminución en el número de contagios, para hablar de tendencias habrá que esperar 14 días. "Lo fundamental es este trabajo territorial, se está haciendo en los barrios, en los centros de salud, en las diferentes poblaciones, se ha descentralizado la toma de muestras", subrayó la ministra de Salud, para luego afirmar que el índice de positividad de las personas testeadas en los operativos realizados en los barrios está bajando.