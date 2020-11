"Los Ayudadores", la ingeniosa campaña para visualizar la desigualdad en las tareas del hogar

La ONU y la Unión Europea (UE) lanzaron una campaña que pone en el centro de la escena la figura de los varones "ayudadores", aquellos que contribuyen a las tareas del hogar, sin repartirse equitativamente los roles con las mujeres. En Argentina, el spot estuvo a cargo de Spotlight, una alianza de la UE y las Naciones Unidas para poner fin a las violencias contra niñas y mujeres.



El ingenioso spot -con referencia a Los Simuladores- cuatro mujeres colapsan mientras se encargan de alguna tarea del hogar. Es en ese momento en que aparecen sus parejas, listos para ayudar. "¿Por qué no me dijiste?", "Tenés que pedirme, yo no puedo adivinar", son algunas de las intervenciones de los cuatro protagonistas del spot lanzado en el marco de la campaña #YoMeOcupo, que promueve la conversación entre varones acerca de su rol en casa y busca visibilizar el impacto que tiene en las mujeres la carga mental que implica pensar, planificar y coordinar las tareas del hogar y de cuidado, informaron desde la organización.

La coordinadora de Spotlight en Argentina, Valeria Serafinoff, expone que "hay que hablar de carga mental porque para revertir una situación y resolver un problema primero hay que visibilizarlo". Y añadió: "Es necesario que las mujeres reconozcan que parte de su agotamiento cotidiano tiene que ver con esa carga, pero también que los varones se involucren en tratar de definir esquemas más equitativos en la distribución de tareas vinculadas con el hogar".

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en el país, mientras que las mujeres dedican 6,4 horas diarias a las tareas del hogar, los hombres sólo lo hacen 3,4 horas. A lo que debe sumarse que el 84 por ciento de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres, lo que refuerza aún más esa sobrecarga.

"Para una sociedad más igualitaria, los varones deben dejar de tener un papel de ayudador y ocuparse de forma activa de las tareas del hogar y de cuidado", completó Serafinoff.