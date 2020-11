Caravana federal para exigir el tratamiento del proyecto de legalización del aborto

Y un día las calles volvieron a llenarse, todo el mundo con barbijo, apartándose los dos metros necesarios en tiempos de pandemia cuando la alegría de volver a verse o el baile proponían una cercanía nada aconsejable. Después de tantas marchas anticuarentena, antibarbijos, llenas de crispación, esta tarde la marea verde volvió a la calle para exigir el tratamiento del proyecto de legalización del aborto.

Hubo intervenciones y actividades en muchísimas ciudades de todo el país, muchas de las cuales no fueron solo marchas.

Esta vez la consigna general fue "Es urgente. Aborto legal 2020". Fue una movilización federal, en la que se destacó la imperiosa necesidad de renovar y visibilizar el reclamo respetando todas las medidas de prevención. Porque como dijo Marta Alanis, una de las históricas dirigentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, "trabajamos por la salud de las mujeres. Somos responsables y queremos la ley".



En Buenos Aires, la marcha, desde la Casa Rosada hasta el Congreso, se hizo caminando, en patines, en bicicletas, en motos, en micros. Desde antes de las cinco algunos grupos iban llegando al Congreso para preparar la bienvenida a la caravana. A las agrupaciones políticas habituales (Nuevo Más, Partido Obrero, Promotoras Territoriales de Mujeres Evita) se sumaban las y los espontáneos, como Alicia, que le contó a este diario: "Siento un gran orgullo por decir que soy una de las pioneras en la lucha para que el aborto sea legal en la Argentina, desde el año 82. Somos un Estado laico y hay que romper la alianza con la iglesia".



Las manifestantes, en su inmensa mayoría jóvenes, coincidieron en exigir que el Gobierno respetara las promesas de campaña y las hechas en el discurso inaugural de las sesiones oridinarias, el 1 de marzo. "Alberto prometió presentar dos proyectos: el de los mil días, para ayudar a las embarazadas pobres y vulnerables, y el de legalización del aborto. Hay que presentarlos ya", explicó Noelia, una posición que sintetiza casi todas las que recogió este diario.

Coincidentemente, horas antes, mientras se preparaba para marchar en Córdoba, Marta Alanis le dijo a este diario: "Nuestro proyecto está presentado desde el año pasado y listo para ser discutido. Entendemos perfectamente que este año fue muy particular, que la pandemia también afectó el funcionamiento de las cámaras y hubo que rediscutir un montón de cosas. Pero el tema del aborto es urgente, es ahora. Mañana le pediremos a Massa que se dicuta nuestro proyecto y el del Ejecutivo. La vida es hoy. No discutir el aborto ningunea a las muertas por abortos clandestinos, ningunea a las niñas obligadas a ser madres, ningunea al movimiento mayoritario". E insistió: "Exigimos, con reflexión pero también con firmeza, que se trate el proyecto. Esperamos respuestas que se traduzcan en hechos".

Yamila Picasso, integrante de la Campaña, dijo que “se están intensificando las intervenciones” porque “pasa el tiempo y necesitamos la despenalización del aborto en la Argentina”. Con respecto al encuentro que mañana al mediodía mantendrán con Massa, explicó que “el temario es el expediente del proyecto de ley” de la Campaña porque “así fue pedida la reunión de manera formal, ya que es la única iniciativa con estado parlamentario”. “Buscamos que el tratamiento sea en sesiones ordinarias. Lo que no queremos es que termine el año sin el tratamiento de la ley”, que es “una deuda de la democracia”, subrayó Picasso.

Luego agregó que la Campaña evaluará el tratamiento en “las sesiones extraordinarias”, y que en el encuentro el objetivo es buscar “una fecha de tratamiento; eso vamos a plantear”.



Señaló que ven con “preocupación” que el presidente de la Cámara baja reciba también al sector que se opone a la legalización aborto. “No formamos parte de ninguna grieta; estamos luchando por la ampliación de derechos. En ese sentido lo vemos con preocupación. La expectativa es conseguir la fecha de tratamiento”, concluyó.



Silvia Ferreyra, coordinadora nacional Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) dijo que la caravana “es muy importante antes de la reunión (con Massa), que ya se postergó dos veces”. “La preocupación es que no vemos ninguna señal concreta del oficialismo para avanzar con el proyecto antes del 30 de noviembre”, dijo en referencia al cierre del año legislativo.



Y sostuvo que durante el encuentro plantearán que “no es lo mismo que el proyecto sea debatido en 2020 que en 2021, porque tenemos la experiencia de 2019, que fue un año electoral”.



Con respecto a la discusión del proyecto en sesiones extraordinarias, Ferreyra explicó que “el problema es el cúmulo de temas que entran en una misma negociación”, y agregó que “los consensos necesarios son diferentes. Se reduce en las extraordinarias la cantidad de sesiones posibles”, indicó.

Télam

Frente a la Legislatura de Mendoza, integrantes de la Campaña realizaron este mediodía una intervención urbana. "Es una instalación artístico-política que representa la cantidad de años que han pasado desde el regreso de la democracia hasta hoy, con una deuda que ha sido constante para las mujeres y las personas con capacidad de gestar que es la ausencia de una ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo", dijo Paulina Serú, integrante de la Campaña.

En Santiago del Estero, Valentina Manfredi, coordinadora de Mumalá afirmó que se movilizaron frente a la Cámara de Diputados y a la Casa de Gobierno, "porque es responsabilidad del Estado crear políticas que eviten las muertes fruto de la clandestinidad del aborto”.



Integrantes de la esa organización y de Isadora, Agenda de Género y Mala Junta, entre otras, protestaron por las calles de la capital provincial para "exigir el tratamiento urgente ante el inminente cierre legislativo”, sostuvo Manfredi.



En Santa Fe se manifestaron a metros del Puente colgante para realizar su reclamo. "No podemos esperar más", dijo Ángeles Guerrero, vocera de las mujeres que se manifestaron, y agregó que "si hay voluntad política, el escenario (para aprobar el proyecto) está".

Télam



En tanto, en Mar del Plata, se organizó una pegatina de afiches con el reclamo “Aborto legal 2020 # es urgente” frente al palacio municipal del partido de General Pueyrredón.



Macarena Galván, de Socorristas en Red, manifestó que el objetivo es “visibilizar de manera urgente” que “este año 2020 el aborto” debe ser “legal”, y añadió que “las promesas no alcanzan, estamos hablando de una cuestión de salud pública a la que los sectores populares no tienen acceso”.



“En Mar del Plata, desde que comenzó el año, acompañamos 240 abortos, por eso exigimos que sea legal de manera urgente”, sostuvo.



En La Pampa, un centenar de mujeres se congregaron frente al edificio de la Municipalidad de Santa Rosa para exigir “aborto legal ya”, convocadas por el Foro Pampeano por el Derecho Legal al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otras organizaciones.



La Colectiva Feminista La Revuelta, de Neuquén, también se sumó al reclamo con una “bicicleteada y bengaleada”. La marcha de bicicletas partió desde la Plaza de las Banderas, en el extremo norte de la principal avenida de la ciudad de Neuquén, recorrió el centro y continuó hasta la costa del río Limay.



Ruth Zurbriggen, referente de la organización, dijo que “es intolerable que la promesa asumida por el Presidente no sea cumplida en 2020 como se comprometió". “Si cerramos el año sin aborto legal, festejará la derecha fundamentalista, que es la que está presionando por dentro y por fuera del Frente de Todos”, aseguró. La manifestación culminó con el encendido de bengalas en el Paseo de la Costa de la capital neuquina.



En Jujuy, diversas agrupaciones feministas se congregaron frente a la Iglesia Catedral en la capital provincial donde llevaron adelante un “pañuelazo”. “No debe postergarse más porque la urgencia en las cuestiones de abortos clandestinos genera complicaciones y puede llevar a la muerte a las mujeres”, explicaron las activistas.