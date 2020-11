Losardo: "Rafecas es el candidato a la Procuración y el Gobierno espera que el Senado acompañe"

La postulación de Daniel Rafecas como candidato del Poder Ejecutivo a la Procuración General recibió la ratificación de la ministra de Justicia Marcela Losardo. "Esperemos que el Senado acompañe la candidatura para el procurador propuesta por el Presidente", señaló la funcionaria y dejó en claro que en la Casa Rosada siguen apostando a conseguir la mayoría especial para aprobar el pliego que desde marzo espera a ser tratado por la Cámara alta.

La funcionaria respaldó al candidato del Ejecutivo en medio de una discusión que pasó a tener como centro el Senado de la Nación, donde el bloque del Frente de Todos impulsa la modificación de la mayoría necesaria para la designación del jefe de los fiscales y Juntos por el Cambio dirime su interna con el apoyo a la designación de Rafecas como excusa.

"No hablé con Rafecas pero me parece que cuando se refiere a los dos tercios (que necesita su postulación para aprobarse) habla del consenso del arco que debe tener para ser procurador", comentó Losardo en la entrevista radial.

Dentro de ese marco, Losardo se refirió al respaldo de Carrió al candidato del Ejecutivo. "Es valioso cualquier apoyo, no solo el de Carrió. Necesitamos tener procurador. No me sorprenden los que piensan diferente, los recibimos pero siempre en el marco del derecho", explicó la Ministra.

Por su parte, el juez postulado por el Ejecutivo para la Procuración General señaló en reiteradas oportunidades que no está dispuesto a seguir con la candidatura si se modifican las condiciones de acceso al cargo.

Sin embargo, hace dos semanas el bloque que comanda José Mayans en el Senado decidió poner en discusión dos proyectos que habían sido presentados el macrismo, que busca modificar la mayoría especial necesaria para la designación del Procurador General y establecer plazos para sus mandatos. En ese marco, tan sólo una semana más tarde, Elisa Carrió le reclamó a los senadores de Juntos por el Cambio que apoyen el pliego de Rafecas para evitar la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Ni las declaraciones de Carrió, presionando al bloque de Juntos por el Cambio, ni los dichos de Rafecas cayeron bien puertas adentro del Palacio Legislativo. En ambos casos, tanto en el oficialismo como la oposición, las declaraciones fueron tomadas como "presiones inaceptables". En el mismo tono fueron leídas las declaraciones de Losardo. “Es raro que la ministra aparezca sólo para hablar de este tema”, disparó, por ejemplo, el diputado Leopoldo Moreau en una entrevista concedida el miércoles por la noche al canal IP.

El bloque del Frente de Todos en la Cámara alta no acusó de recibo de las modificaciones y las presiones que rodean al debate por la designación del nuevo procurador. Según pudo saber Página/12 por ahora la convocatoria a las audiencias públicas previas a la puesta en discusión del pliego del Procurador siguen sin tener fecha cierta. En ese marco, desde el despacho de Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos, prefieren guardar silencio. En ese contexto, el Frente de Todos tampoco desistirá del trámite parlamentario para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal que continuará el próximo lunes en la Comisión de Justicia que encabeza Oscar Parrilli.