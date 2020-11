Aval del Senado a la designación de Bejas en la Cámara Electoral

El Senado aprobó la designación del Juez Raúl Bejas como vocal de la Cámara Nacional Electoral en la sesión especial que se llevó a cabo este jueves por la tarde y concluyó el trámite parlamentario para completar el tribunal que se encarga de la organización de los comicios a nivel nacional. En ese marco, la Cámara alta también avaló otros 29 pliegos elevados por el gobierno de Alberto Fernández para ocupar vacantes en el Poder Judicial.

La mayoría de las designaciones fueron acompañadas por la oposición. Sin embargo, los nombramientos de Bejas para ocupar la vacante en la Cámara Nacional Electoral y de Mariano Galetta como miembro de un tribunal federal de Tucumán fueron cuestionadas por Juntos por el Cambio.

De esta manera el tribunal que se encarga de la organización de los comicios, resuelve los conflictos que le llevan los partidos y las impugnaciones de candidatos, entre otros temas, tendrá nuevamente su conformación completa. Hasta hoy la Cámara electoral contaba con dos jueces: Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. Ambos fueron designados por concurso público en 2001 durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

Tanto Bejas como Galetta recibieron 34 impugnaciones de asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de partidos de la oposición después de que el Poder Ejecutivo eligiera sus pliegos en lugar del de dos mujeres, las doctoras Alejandra Lázzaro y Vanessa Lucero, que habían resultado primeras en orden de mérito en los concursos para ascensos.

En nombre del oficialismo, los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti rechazaron los cuestionamientos, dijeron que si hay gobiernos "pioneros" en la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres fueron los peronistas y acusaron a la oposición de "no aceptar las reglas de juego democráticas" y de no reconocer que "perdieron las elecciones y no son mayoría".

En medio del debate Fernández Sagasti se detuvo para aclarar lo obvio. "No existe obligación del Poder Ejecutivo de elegir al primero del orden de mérito", explicó la senadora mendocina y agregó: "La oposición intenta deslegitimar con argumentos artificiales una decisión política que es de competencia del Presidente”.

La oposición también cuestionó a Bejas por haber omitido de su curriculum el hecho de que fue apoderado del PJ en los años 90, algo que el propio magistrado admitió durante su exposición ante la comisión de Acuerdos al sostener que "ningún juez proviene de la estratosfera".

El jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, explicó en su discurso que no objetaba al juez por su pasado político ya que "todo hombre y toda mujer debe tener su impronta hacia pensamiento ideológico" sino por "la poca claridad en su accionar en determinadas causas que lo ubican en una zona gris".

Reproches de Juntos por el Cambio para Macri

Desde el bloque opositor, aprovecharon la sesión, para volver a cuestionar el acciona de Mauricio Macri a cargo del Ejecutivo. Una vez terminada la sesión, en diálogo con Página/12, una de las espadas legislativas de Juntos por el Cambio apuntó contra el exmandatario por no haber enviado el pliego para completar la vacante de la Cámara electoral antes de finalizar su mandato. Es que a fines de 2018 los principales referentes parlamentarios del gobierno de Cambiemos fueron hasta Olivos a pediré a Macri que acelere el trámite de la designación del juez faltante en la Cámara electoral.

Tanto Mario Negri como Pablo Tonelli le pidieron expresamente a Macri que envíe al Senado el pliego de Alejandra Lazzaro. Más allá de su capacidad, lo que resaltaron en ese momento los diputados era el “buen vínculo con el radicalismo”.

En ese contexto las razones del enojo con el expresidente son obvias. La vacante en la Cámara electoral se produjo en 2016 por el fallecimiento de Rodolfo Munné. Cambiemos recién convocó al concurso en 2018. Ese mismo año, en mayo, el Consejo de la Magistratura elevó la terna al Poder ejecutivo con el orden de mérito: Lázzaro primera; Bejas segundo y Hernán Goncalves Figueiredo, secretario judicial de la Cámara. Pero Macri nunca se pronunció por un candidato y por la tanto el pliego nunca llegó al Senado.