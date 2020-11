La palabra es el acto de resistencia

Con la palabra en la piel, poética y urgente, cuatro actrices asumen el desafío. Mujeres de Palabra, el streaming que integra los nombres de Gisela Bernardini, Vicky Olgado, Mónica Toquero y Marita Vitta, se estrena hoy a las 21.30 en la plataforma En Primera Fila. “Preferimos no hablar de obra de teatro, porque no hay un espacio y un tiempo compartidos entre el artista y su público. Lo publicitamos como un streaming, donde hay muchos elementos de lo teatral que tratamos de preservar desde la herramienta audiovisual”, comenta Marita Vitta a Rosario/12.

-¿Y cómo les ha resultado este desafío?

-Decidimos buscar alternativas y experimentar otros formatos, gracias también a la cercanía que tenemos con Fernando Foulques y su plataforma En Primera Fila. Se nos ocurrió elaborar un proyecto entre cuatro actrices, quienes ya veníamos trabajando en el BONDI Colectivo Teatral. Comenzamos con reuniones a la distancia, a través de Zoom, pensando qué queríamos decir en este momento, de qué manera, y en cómo desafiar estas nuevas coordenadas con las herramientas que teníamos. Lo pensamos a partir de algo que amamos mucho, y que es la palabra. La palabra tanto cantada como hablada. Las cuatro cantamos, de manera tal que teníamos ganas de transitar también el canto, pero siempre al servicio de la interpretación. Fue así que empezamos a aportar cada una sus textos y canciones, ya sean de nuestra autoría como de otros autores. Surgió una propuesta variada, en donde aparecen Susy Shock, los Hermanos Álvarez Quintero, una canción de Sandro, textos de mi hermana Marty Vitta, junto a otros nuestros; fuimos dándole forma, y sabiendo que no íbamos a grabar juntas, sino por separado. Utilizamos como ámbito el Espacio Cultural La Tornería y grabamos a tres cámaras, luego de haber tenido varios ensayos por Zoom.

El propósito de Mujeres de Palabra, sintetiza Vitta, “es contar historias, nuestras y de otras mujeres, de nuestros amores y de nuestros miedos. Historias de la resistencia porque, justamente, creo que Mujeres de Palabra tiene que ver con una forma de resistencia ante estos tiempos. Hay una frase que me encanta, de un texto de Las Hacedoras de Marty Vitta, que habla de la caprichosa insistencia de soñar como herramienta de resistencia. Desde el lugar de mujeres soñadoras que somos, seguimos proyectando y buscamos otros modos alternativos, para estar de alguna manera conectadas entre nosotros, y con un público que ahora se nos presenta lejano, pero con el cual queremos establecer un vínculo”.

A propósito, las posibilidades abiertas por el “streaming teatral” tienen en la figura y tarea del infatigable Lauro Campos a uno de sus primeros artífices, cuando a mediados de octubre estrenó Lauro dice a Lorca, también por la plataforma En Primera Fila. Ahora es el turno del radioteatro, y por streaming, una novedad que presentará mañana a las 20 con la obra Historia de Amor para Tres. Con los protagónicos de Christian Valci, Nora Nicótera y Julio César Astorga, el dramaturgo y actor se propuso ni más ni menos que un readioteatro por Zoom, y como dice él, “que no sea solamente con actores, sino con periodistas, bailarines, cantantes, locutores. Escribí una obra especialmente para hacerla a través del sistema de Zoom. Y ahí salió. Lo llamé a Christian Valci para contar con un actor que supiera acompañar a los demás integrantes. Y lo resolvimos con lo que tenemos. Estoy contento, porque salió bien, es un trabajo digno, y ya tengo escrito otro, de suspenso, para que ni bien salga este, ponernos a ensayar. No se necesita una producción tan grande, y con lo que tenemos a lo mejor podemos llegar a transmitir historias, y que sea como un espectáculo”.

Sobre las características de Historia de Amor para Tres, Campos agrega que “uno podrá ver a los protagonistas y las circunstancias por las que pasan. Esta vez sin un relator. La verdad que ha salido una experiencia muy divertida, cuyo resultado nos resultó incierto hasta tanto haber tenido la edición, porque no sabés si lo que estás haciendo está bien o si responde al tempo previsto. Pero salió en el horario que teníamos pensado, alrededor de 40 minutos”.

-¡Mirá si te ibas a imaginar contando historias a través de algo como el Zoom!

-Era inimaginable. Las cosas que aparecen… Te digo, hacer Lorca a través del streaming me volvió loco, me dio vuelta la cabeza, ¡qué hermosura poder hacerlo de esta manera!, ¡y tan bien técnicamente! Me devolvió el disfrute de la actuación. Fernando Foulques me convocó para hacer otro streaming, pero vamos a ver cuándo.

Para acceder al link de Historia de Amor para Tres –la adquisición de la entrada es con gorra virtual- hay que contactarse con el teléfono (0341) 153537056.