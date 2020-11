Está a tiempo de recomponerse

Newell’s: Aguerre; Gabrielli, Guanini, Gentiletti, Bittolo; Pablo Pérez, Fernández, Moreno; Maxi Rodríguez; Palacios, Scocco. DT: Frank Kudelka.

Boca: Andrada; Buffarini, Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Salvio, Campuzano, Pol Fernández; Villa, Tevez, Soldano. DT: Miguel Russo.

Arbitro: Mauro Vigliano

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 21.15

TV: Fox Sports

El día del debut de Newell’s en su estadio, a casi ocho meses de su último partido, encuentra a los leprosos con problemas entre manos. Porque esta noche el rojinegro recibe sin público a Boca, el último campeón, y precedido por una derrota ante Talleres en Córdoba que le bajó sensiblemente las aspiraciones al equipo. Debuta Manuel Guanini, mientras que el rival llega con la novedad del retorno de Sebastián Villa, desplazado del equipo por meses por denuncia de violencia de género en su contra.

Las expectativas que Newell’s construyó durante los más de dos meses de pretemporada con los amistosos y la vuelta de Ignacio Scocco se desvanecieron ante el ímpetu juvenil de Talleres, que lo goleó en la primera fecha del Grupo 4 de Liga Profesional. El rendimiento del equipo de Frank Kudelka en Córdoba no tuvo ninguna analogía con las ilusiones que el equipo tiene para el torneo. Pero está a tiempo de recomponer su presente, aunque la tarea asoma como la más difícil de todas: vencer al último campeón.

Boca empezó con una victoria ante Lanús, dejando en claro su protagonismo en el fútbol argentino. Llega con la vuelta de Villa, considerado por el técnico Miguel Russo por primera vez luego de la denuncia que presentó su pareja por violencia de género, en marzo último. Pero hoy no va a estar Edwin Cardona, mientras que en ataque no juega por lesión Ramón Abila y vuelve en su lugar Franco Soldano. Y en el mediocampo Guillermo Pol Fernández reemplazará a Nicolás Capaldo, respecto a la formación que se impuso ante el granate.

Kudelka aseguró en conferencia de prensa que la derrota ante Talleres no lo lleva a revisar su idea de juego y ratificó formación para esta noche. Aunque por suspensión no podrá jugar Fabricio Fontanini y en su lugar el entrenador aceptó hacer debutar a Guanini, de bajo rendimiento en los amistosos. "Tiene que aprovechar la oportunidad", resaltó el técnico sobre el ex jugador de Gimnasia.