“Tenemos que revertir la imagen que dejamos en la primera fecha y qué mejor ante Boca. Hay sed de revancha”, reconoció el arquero Alan Aguerre. “Boca es un rival que no te permite dudar. Pero sigo ilusionado con Newell’s porque un resultado negativo no me cambia nada. La derrota con Talleres no nos deja margen en este torneo. El grupo es difícil, pero no podemos aflojar”, reconoció el arquero de Newell’s. La Lepra debuta hoy de local, ocasión para jugar en el Coloso por los puntos sin hinchas. "Sin público perdemos un plus. De local nos hacíamos fuertes, sacábamos los partidos adelante, esta situación nos juega un poco en contra, pero nos vamos a tener que acostumbrar a esta pandemia”, asumió Aguerre.