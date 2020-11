The New York Times le dedicó un video a Donald Trump: "Es tiempo de ser un buen perdedor"

El diario estadounidense The New York Times publicó un fuerte video contra el ahora ex presidente Donald Trump, en el que lo trata de "perdedor" y le pide que acepte la derrota frente al candidao demócrata electo, Joe Biden.



"En la vida hay ganadores y perdedores. Tenías tantas ganas de ganar, pero no estaba destinado a suceder", comienza el video en un tono irónico.

"Cuando pierdes, es importante que lo hagas con gracia. Hay ejemplos en todos lados, como estos chicos que perdieron. O estos otros", destaca en otra parte, mientras pasan imágenes de niños que pierden en competencias deportivas, de ajedrez o en la propia televisión.

El video incluso comparte imágenes de jugadores famosos, como las declaraciones de la estrella de básquet Michael Jordan luego de perder un partido. "Johnny de Karate Kid recibió un golpe en la cara y llevó a cabo un buen partido", señala en otro fragmento.

"Mirá, no es fácil perder. Y ahora es tu turno Donald, puedes hacerlo", remarca la voz en off, al mismo tiempo que se escuchan discursos de candidatos que perdieron elecciones como Hillary Clinton o George Bush padre, donde todos reconocen la derrota, llaman a respetar la democracia y felicitan a los ganadores.

Hacia el final del video, se escucha la voz de Trump que dice "no soy un buen perdedor, no me gusta perder", a lo que The New York Times contesta: "Lo sabemos, pero perdiste. Así que es tiempo de ser un buen perdedor".

Donald Trump no acepta la derrota

A pesar de no presentar pruebas, Trump sigue sin aceptar los resultados electorales y busca judicializar los comicios tras la derrota.

"Los observadores no fueron permitidos en las salas de contar. Gané las elecciones, obtuvé 71.000.000 votos legales. Sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver", publicó Trump este sábado en su cuenta de Twitter, en un mensaje que compartió con letras mayúsuculas.

Y concluyó: "Nunca ocurrió antes. ¡Millones de boletas por correo se enviaron a personas que nuncas las pidieron. 71.000.000 de votos legales. ¡Lo máximo para un presidente en funciones!".