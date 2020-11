Que rebote igual a como cayó

“Si se logra zafar de la devaluación y se va hacia un aumento de salarios con paritarias como corresponde, esto va rebotar en V, hacia arriba”, se entusiasma el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y ex titular de Fisfe Guillermo Moretti. El industrial rosarino aseguró a Rosario/12 que “nunca antes en la historia el Estado se concentró en salvar empresas como lo hizo este gobierno nacional con los ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción)”, y no vacila: “Sin esa herramienta estaríamos todos muertos”. Resalta la recuperación nacional de puestos industriales aún en medio de la pandemia y el trabajo -hasta con horas extra- de las empresas dedicadas al rubro intra hogar. También los problemas de abastecimiento que fueron surgiendo.

Para Moretti sólo hay que mirar las planillas del consumo energético para darse cuenta de lo que pasó en los últimos meses aún en medio de la pandemia por covid. “En agosto se recuperaron 1500 puestos de trabajo industriales en el país. Ese es un dato contundente”, dijo el dirigente empresario y agregó que “lo que más creció fue el rubro de empresas intra hogar, más allá de la construcción en general, todo lo relacionado con las reformas y mejoras hacia adentro de las viviendas”. Esto como producto del aislamiento y el mayor tiempo de la gente dentro de sus hogares. A pesar de lo que la pandemia castigó a la economía, sobre todo en algunos rubros puntuales como el gastronómico y el comercial en general. Esto también generó en otros sectores algunos excedentes que, ante los controles para la compra del dólar para atesoramiento, terminaron volcándose a otros rubros de consumo como los relacionados a la construcción y mejoras para el hogar.

-¿Qué pasa con el desabastecimiento de algunos materiales, por qué se da esta situación?-, se lo consultó a Moretti.

-Ahí hay varios factores que influyen. Uno sin lugar a dudas es la pandemia propiamente dicha. Los mayores de 60 años no estaban trabajando en muchas empresas, los equipos laborales se debilitaron. Además, un contagio en el trabajo desarma un grupo completo porque el resto tiene que aislarse. Esto origina una merma en la producción. Otro tema son los faltantes por los insumos en dólares y también los distribuidores que pararon en algunos casos porque no sabían a qué precio vender porque temían después no poder recuperar la mercadería.

Para Guillermo Moretti es clave la intervención de las políticas públicas del gobierno nacional. “Por un lado los ATP que salvaron a muchas empresas de la zozobra más absoluta, pero también la implementación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que no sólo contribuyó a la paz social, sino que también ayudó al mercado interno a través del consumo”, explicó.

Si bien la pandemia aún no permite despejar un horizonte cercano, Moretti cree que si se acomodan un par de variables puede haber resultados positivos. “Si, como parece, el gobierno nacional logra esquivar una devaluación y se pueden pactar paritarias en un escenario promisorio, esto tiene que rebotar en V hacia arriba”, asegura el dirigente de larga trayectoria en la actividad gremial de la industria de la ciudad, la provincia y a nivel nacional.

El industrial cree además que la reunión de la AEA (Asociación Empresaria Argentina) con el ministro de Economía Martín Guzmán, “es un dato prometedor”. El encuentro con los más grandes empresarios del país, al calor de la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner que pidió consenso para superar el bimonetarismo; puede entusiasmar pero hay que ser realistas. “No es fácil el acuerdo con estos sectores que además de sus intereses, muchas veces también expresan claros posicionamientos políticos”, concluyó el dirigente.