Andrada, Armani y Montiel se suman a la lista de la Scaloni

Los arqueros Esteban Andrada y Franco Armani y el defensor Gonzalo Montiel son los convocados del fútbol argentino que citó este lunes el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, para los partidos ante Paraguay y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo el Mundial de Qatar 2022.

Armani y Montiel, de River, y Andrada, de Boca, se suman a la lista de jugadores que militan en el exterior que a partir de la tarde empezarán a trabajar en Ezeiza pensando en los duelos ante Paraguay y Perú. Con respecto a los citados en la primera doble fecha ante Ecuador y Bolivia, se quedó afuera el mediocampista de Boca Eduardo Salvio, que el domingo terminó con una molestia muscular en el duelo que su equipo le ganó a Newell's en Rosario.

Para completar el plantel solo resta que se solucione la situación del defensor Lucas Martínez Quarta, quien todavía no pudo salir de Italia, por pedido de su club, Fiorentina, que aisló al plantel por un reciente caso de coronavirus. El ex River Plate no pudo subirse al vuelo chárter que puso la AFA y que salió anoche en la noche del domingo desde Madrid, por lo que se espera que pueda viajar en un vuelo de línea el lunes o el martes. Martínez Quarta se sometió a un hisopado y, en caso de dar negativo en coronavirus, obtendrá la autorización para viajar.

De la convocatoria inicial, ya fueron desafectados Marcos Acuña y Paulo Dybala por lesión y se sumaron Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.