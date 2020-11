Independiente, súper agónico: gol y penal atajado sobre la hora

Con un gol sobre el final del lateral Lucas Rodríguez y un penal atajado por Sebastián Sosa en tiempo de descuento, Independiente rescató un 1-1 ante Colón de Santa Fe en el estadio Libertadores de América, un partido válido por la segunda jornada del Grupo 2 de la Copa Liga Profesional.

El elenco visitante se había puesto en ventaja a los 13 minutos con un tanto del delantero colombiano Wilson Morelo, quien empujó la pelota hacia la red tras una serie de rebotes en el área, luego de un tiro de esquina ejecutado por Tomás Chancalay que casi finaliza en gol olímpico.

Con este resultado, el Rojo y el Sabalero comandan con cuatro unidades un grupo que cierran sin puntos Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia, cuyo duelo se llevará a cabo hoy desde las 21:30.



De esta manera, el Independiente de Lucas Pusineri mantuvo su invicto en el arranque de la temporada, donde ya había superado en el debut a Central Córdoba por 1-0 en Santiago del Estero y también había logrado sortear a Atlético Tucumán en los 16avos de final de la Copa Sudamericana (1-0 en Avellaneda y 1-1 de visitante), certamen por el que se medirá a fines de noviembre ante Fénix de Uruguay.

La próxima fecha tendrá a Independiente visitando a Defensa y Justicia el domingo desde las 18.45, y a Colón como local de Central Córdoba, el lunes a las 21.15.

Síntesis

1 INDEPENDIENTE: Sosa; Bustos, Franco, Barboza, L. Rodríguez; L. Romero, P. Hernández; Velasco, Blanco, Roa; S. Romero. DT: Pusineri.

1 COLON: Burián; Olivera, Bianchi, Delgado; Vigo, Aliendro, Lértora, Bernardi, Escobar; Chancalay, Morelo. DT: E. Domínguez.

Estadio: Independiente. Arbitro: Silvio Trucco. Goles: 13m Morelo (C); 89m L. Rodríguez (I). Cambios: 63m L. González por Hernández (I) y F. Martínez por Blanco (I), 64m Soñora por Roa (I), 66m Goez por Bernardi (C) y Farías por Chancalay (C), 76m Messiniti por Velasco (I) y Farioli por Morelo (C). Incidencia: 95m Sosa (I) le ataja un penal a Olivera (C).