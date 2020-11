Más controles o marcha atrás

Las largas colas de personas esperando embarcar en la Rambla Catalunya para cruzar a las islas el pasado fin de semana generaron mucho malestar en las autoridades que ayer no descartaban dar marcha atrás con la habilitación de la actividad náutica. "Si no mejoramos el compromiso personal corremos el riesgo de perder todo lo que hemos logrado hasta ahora", avisó ayer la ministra de Salud, Sonia Martorano. En la misma sintonía, el secretario de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, dijo que si "la actividad genera un efecto sanitario indeseado no va a quedar otra alternativa que volver atrás". El funcionario fue más allá al señalar que "la actividad náutica no puede ser una excusa para facilitar otras actividades que no están permitidas”. De todos modos, Pusineri indicó que el objetivo esta semana es el de ajustar protocolos y controles para evitar retroceder con la actividad. En ese sentido, el intendente Pablo Javkin adelantó que coordinarán acciones con Prefectura y con el gobierno de Entre Ríos para evitar que se repitan situaciones como las del pasado domingo (ver aparte).

Desde hace unas semanas, los reportes marcan una disminución en la cantidad de contagios por coronavirus en la ciudad, provocando un relajamiento en los cuidados y en los protocolos. La situación se vio claramente reflejada el pasado fin de semana con la presencia de centenares de hinchas alentando a Ñuls en la zona del Parque Independencia, tal como ocurrió días atrás en el parque Alem con simpatizantes de Central; en muchos bares donde no se respetó el porcentaje de ocupación, y con lo ocurrido en la Rambla Catalunya donde se observaron largas colas de gente esperando para cruzar a las islas, en donde también se registraron fiestas no autorizadas.

"Es muy preocupante, porque estamos en un momento de aislamiento, pero con muchas actividades que se pueden realizar siempre que tengamos el compromiso social y ciudadano que ya es particular", dijo ayer la ministra Martorano.

"Estamos a casi 8 meses (del inicio de la pandemia), y es muy difícil seguir sosteniendo restricciones si no hay un compromiso individual", sostuvo la funcionaria. "Nuevamente llamamos a que cada uno de los individuos tenga esta solidaridad; compromiso para cuidar no solo de sí mismo sino de los otros. Si no, todo lo logrado, tenemos riesgo de perderlo", advirtió.

La mira del Ejecutivo provincial está puesta en la habilitación de las actividades náuticas. "En principio es una actividad que debería funcionar bien, pero es una excusa para un conjunto de cosas que no están permitidas", dijo Pusineri a Rosario/12.

"Lo último que queremos hacer es restringir algo, menos en este momento en el que por la estacionalidad y por lo que vienen señalando las autoridades de Salud los números tendrían que ceder, pero tampoco se puede a ir a un esquema sin ningún tipo de control. Si el efecto sanitario no es el deseado, no queda otra alternativa que volver atrás con la actividad", agregó el secretario de Trabajo provincial.

El funcionario consideró que se dan dos situaciones contradictorias. Por un lado, el contexto determina que se pueden ir flexibilizando actividades, pero que deben darse con protocolos y controles. La situación tiene además un costado complejo por la cuestión de las jurisdicciones. "Debemos resolverlo esta semana, porque está lo que pasa al abordar las embarcaciones en Santa Fe, que hay manera de controlarlo, y habrá que ajustar con Entre Ríos, porque si hay fiestas en las islas eso no está permitido, está prohibido por la Nación", señaló Pusineri.