Javkin hace cambios

"No podemos aglomerarnos, eso es una lección que se paga caro, es lo que hemos visto en Europa, es lo que genera esa situación de segunda ola, tenemos que pensar cómo generamos acciones", dijo ayer el intendente Pablo Javkin sobre lo que ocurrió el fin de semana en la zona de playas donde se embarca para cruzar a las islas. "Tuvimos situaciones en colectivos, que el domingo pudimos corregir, establecimos controles, bretes, muchísima gente trabajando y fue totalmente desbordado, claramente no alcanzó a la hora del acceso a las lanchas, que además tienen un protocolo para su ocupación por lo cual viajan con menos gente", señaló en tono de autocrítica. "Lo vamos a tener que plantear, reestructurando la actividad o limitándola, porque no nos podemos permitir esa situación", dijo en diálogo con Pablo Feldman en Radio Universidad.

En declaraciones al programa Radioactividad, el jefe del Palacio de los Leones se refirió a lo que sucedió "puntualmente en un parador, que además permite que se consuma alcohol, y tiene una concurrencia de población más joven", por lo cual iniciaron conversaciones con Prefectura y planean hacer lo propio con el gobierno de Entre Ríos. "Si hay un lugar al que se puede concurrir y no se exige ningún protocolo, se llena de gente que quiere ir y sucede lo que sucedió el domingo", planteó el intendente.

Javkin precisó que durante el fin de semana trabajaron 600 agentes de control que dispusieron nueve clausuras, una de ellas por quinta vez, y desactivaron 14 fiestas clandestinas. "Frente a la foto tengo que decir que no alcanzó, pero hay que tener en cuenta que es gente que se expone a situaciones muy violentas que requieren de un apoyo policial y de fiscalía. Hay lugares frente a La Florida que venden alcohol durante todo el día, lo hemos clausurado ya siete veces e hicimos las denuncias penales", describió.

A partir de lo ocurrido el fin de semana, Javkin adelantó que coordinarán acciones de cara al futuro. "Una cosa es la inconducta de la aglomeración, y otra tiene que ver con situaciones violentas como la que se registraron en esa zona que requieren otro tipo de respuesta", concluyó.