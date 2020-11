Con pandemia no habrá elecciones primarias

Desde Santa Fe

El senador Roberto Mirabella coincidió ayer con su jefe político, Omar Perotti, que si la pandemia sigue su escalada, en 2021 no habrá elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir candidatos a cargos electivos. Más de la mitad de los gobernadores de la Argentina ya se sumó al reclamo, entre ellos el propio Perotti. “Hay que analizar ese pedido” de los mandatarios que quieren suspender las internas por la situación “excepcional” que vive el país, dijo el legislador. El debate se plantea en rondas de diálogo en la Casa Rosada y en el Congreso porque “es necesario reformar la ley” y “si se avanza en la suspensión de las PASO nacionales, es probable que las provincias que tienen el mismo sistema electoral, como Santa Fe, hagan lo mismo”, pronosticó.

Mirabella coincidió con el gobernador de Santa Fe, que es "conveniente” suspender las PASO del año que viene, primero: por el riesgo sanitario y sus consecuencias, y segundo: por el costo económico. La semana pasada, Perotti se sumó al grupo de gobernadores que plantean lo mismo, entre ellos sus colegas Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Valdés (Corrientes), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáez (Salta), Arabella Carreras (Río Negro) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El décimo es Juan Manzur (Tucumán).

“Me parece que si la cosa sigue de esta manera, no vamos a tener primarias por distintos motivos. La coyuntura sanitaria es una. La económica es otra, porque el costo es alto. Creo que por esta situación excepcional, se pueden suspender las primarias en 2021”, dijo Mirabella.

- ¿Puede haber un pedido formal al gobierno nacional como lo hizo San Juan? –preguntó la colega Ivana Fux.

- Obviamente. Creo que este debate también va a estar. El año que viene es muy probable que se discuta, y si se avanza en la suspensión de las PASO a nivel nacional, probablemente las provincias que tienen el mismo sistema electoral, como Santa Fe, hagan lo mismo –respondió.

Ayer, después de participar en una actividad oficial, Mirabella, dijo que si se suspenden las PASO será una “decisión epidemiológica”, más que “política”. “Tiene que ver con la pandemia que atravesamos y seguramente va a continuar el año que viene. Entonces, en función de esta coyuntura, muchas decisiones son epidemiológicas y no de otra naturaleza. Que no haya clases presenciales es una decisión epidemiológica, no educativa. Varios gobernadores entre los cuales está Perotti plantean suspender las PASO. Hay que analizarlo. El debate será en el Congreso porque hay que modificar una ley. Y lo mismo sucederá en la Legislatura de la provincia”, explicó.

Le preguntaron por los cambios en el gabinete que analiza Perotti. “El gobernador está en todo su derecho de hacerlos. Los santafesinos lo eligieron a él por el voto popular y no a su gabinete”, expresó Mirabella. Y completó su análisis político con una metáfora futbolera: “Perotti va a poner en la cancha el mejor equipo para salir campeón”.

-¿Y usted es parte del equipo?

-Soy parte de ese equipo, ocupando un lugar en el Senado de la Nación”, donde completa el mandato de Perotti. “Sí, me siento parte del equipo de trabajo del gobierno de la provincia -respondió.