Un reclamo que se repite desde hace meses 

Lo choferes del transporte urbano de pasajeros nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzaron un nuevo paro por tiempo indeterminado hasta que les paguen la totalidad de los haberes del salario correspondiente a octubre, que comenzó a las 0 hora de hoy. La medida abarca al transporte urbano e interurbano. El secretario general de UTA, Sergio Copello, dijo que la deuda que las empresas mantienen con los choferes es del orden del 80 por ciento del salario, y están pendientes dos cuotas de 4 mil pesos cada del decreto 1420 del gobierno nacional.

"La verdad es que mes a mes se nos está haciendo más complicado, nos seguimos endeudando, hay compañeros que tienen que vender sus bienes para tratar de pagar el alquiler, y nosotros no vamos a financiar a las empresas, que ahora no solamente tienen un mayor corte de pasajes, sino que además han recibido subsidios de la provincia y no le han abonado a los trabajadores", analizó el gremialista en conferencia de prensa, luego de la asamblea que resolvió la medida de fuerza.

Recordó que los choferes de las empresas de media distancia llevan dos meses sin cobrar el salario y que hasta ahora solo “están alimentando a sus familias con los subsidios de la provincia y la Nación”.

El dirigente gremial, sostuvo que “el municipio está ocupado con la emergencia del transporte, que ejerce el poder de contralor; y con el fondo compensador hemos cobrado los 20 mil pesos”. Y cerró: “Hace ocho meses que seguimos con este problema. La emergencia pasa por nuevos fondos que se aporten al salario de los trabajadores y no por quitar más unidades de la calle. En el nuevo presupuesto hay una mejora, pero hay que ver cuándo llegan, tendrían que ser enviados del 1 al 10 y eso no se cumple”.

Rosario viene padeciendo desde mayo los paros sucesivos de los choferes, que llevó a la ciudad a permanecer 76 días -sumando varias medidas de fuerza en el término de tres meses- sin transporte por el conflicto gremial, en el marco de la pandemia de coronavirus y de la baja de la recaudación.

Con este telón de fondo el Ejecutivo buscará pulir los últimos detalles del proyecto que declare la emergencia del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), al incluir propuestas de ediles a fin de aprobar la iniciativa en la sesión de mañana. “Estamos charlando con la secretaria de Movilidad sobre los pedidos de modificación de algunos bloques“, confirmó la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck. La edila remarcó que se está trabajando en “el diseño de un transporte de emergencia” a partir del contexto económico y sanitario de la ciudad, con un tiempo determinado de aplicación antes de tratar un nuevo pliego definitivo. “No se puede sostener un transporte que tiene 350 millones de déficit”, indicó la legisladora radical.

En la época pre pandemia, el número de pasajeros transportados en Rosario era de 450 mil y hoy es de entre 90 y 100 mil pasajeros diarios, un 25 por ciento del número de marzo.

“Queremos ganar en frecuencia en las avenidas y tener, quizás, menos en los barrios, pero no perder cobertura y tener mucha previsibilidad”, señaló Schmuck.