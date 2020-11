Los escraches llegan al New York Times

El diario norteamericano The New York Times publicó un potente corto documental del cineasta Sean Mattison sobre los escraches en Argentina en los años noventa. La película se llama "Atención! Murderer Next Door" (¡Atención! Un asesino vive al lado) y se centra en los esfuerzos de los organismos de derechos humanos argentinos y en particular de HIJOS por llamar la atención sobre la impunidad a los genocidas.

El corto, de casi veinte minutos, se publicó en una sección del diario llamada OP-DOCS que sube a la web documentales de corta duración sobre temas políticos y sociales. Las películas son presentadas con un texto de sus directos, en este caso de Mattison, que lo tituló "Cómo avergonzar a un dictador".

Mattison le explica al lector norteamericano que la dictadura argentina mató y desapareció a 30.000 personas con la mayor crueldad. En los años noventa, ante la falta de justicia, los organismos comenzaron a manifestarse frente a los lugares de trabajo y las viviendas de los genocidas para avergonzarlos y concientizar a los vecinos sobre a quién tenían en el barrio.

El director explica que esta técnica de acción directa pacífica se llama escrache, que traduce al inglés como "exposure". Mattison termina su breve texto resaltando que ahora el escrache "es una herramienta importante para los militantes que buscan justicia en el mundo entero".

En la película se ven varios escraches y sus protagonistas explican la justicia de sus acciones y lo pacífico de sus actos, concentradas en denunciar a los genocidas ante sus vecinos, avergonzarlos y marcas sus casas con pintura, roja "como la sangre de sus víctimas". Es imposible no notar el tono educativo del video, que claramente quiere mostrar un modelo positivo de acción política para países como, por ejemplo, los Estados Unidos de Donald Trump.

El video puede verse entrando a este link: