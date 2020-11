Día 1: Fecha de Inicio de Síntomas.

Día 6: Al principio la dificultad para pronunciar su nombre, pensar que era equivocado o malescuchado, repetir a los gritos lo que él barbijo atenúa, descreidos de lo excepcional. Dónde el acento, no, la tilde, corrigieron madres maestras actualizadas en gramática. Cuál es, la de lentes, cara de luna llena, cara amable, la del nombre esdrújula, esa.

Día 13: Está mañana llego justo para verla partir, entró temprano hoy, aunque tenía control de tarde, se adelantó, se precipitó. No salió me cuentan. Se quedó esperando la mortera. Velorio escaso y breve en el consultorio siete, cuatro familiares, tres vasos descartables vacíos, dos ambu tirados. Me acerco desde la puerta, también a mi modo me despido, tangencialmente miro que está sin lentes pero sigue siendo ella. Ya me aprendí su nombre, su acentuación, su excepcionalidad. Ya todos ahí lo sabemos. Deja pareja, hijos, nietos, sobrinos, hermanos, amigos, vecinos y 18 años de expectativa de vida sin usar.

No es un número, es una historia, una vida, y sus afectos. Una palabra esdrújula que engloba todo eso y más.

Alejo Herrera

Médico de un centro de salud municipal